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  4. Veteriner hekimlerden Avustralya'daki deve sorunu için hassasiyet çağrısı

Veteriner hekimlerden Avustralya'daki deve sorunu için hassasiyet çağrısı

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.01.2020 10:20 | Son Güncelleme

Veteriner hekimlerden Avustralya'daki deve sorunu için hassasiyet çağrısı

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, Avustralya'da fazla su tükettikleri gerekçesiyle develerin itlaf edilecek olmasının insanlıkla bağdaşmadığını belirterek, "Koalalara ve kangurulara gösterilen hassasiyet develer için de gösterilmeli." ifadesini kullandı.

Eroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Avustralya'da 10 bin yabani devenin vurularak öldürülmesi kararını "vahşet" olarak nitelendirdi.

Kararın insanlıkla bağdaşmadığını vurgulayan Eroğlu, hayvana ve doğaya şiddet yoluyla insani bir yaşam elde edilemeyeceğine dikkati çekti.

Eroğlu, kamuoyunun hassasiyet göstermesi gerektiğini belirterek şunları kaydetti:

"Koalalara ve kangurulara gösterilen hassasiyet develer için de gösterilmeli. Kurban ibadetine 'vahşet, katliam' diyerek dünyayı ayağa kaldıran, yılbaşında milyonlarca hindi keserek yılbaşını uygarlık olarak kabul edenler, Avustralya'daki katliama niçin ses çıkarmıyorlar? Nerede hayvan hakları savunucuları? Bu vahşi katliamı ve buna çanak tutan zihniyeti şiddetle kınıyoruz."

Eroğlu, Avustralya'da devam eden yangınlarda milyonlarca hektar alanın kül olmasını ve can kayıplarını üzüntüyle karşıladıklarını ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Ali Eroğlu, Avustralya, deve itlafı, Türk Veteriner Hekimleri Birliği,

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