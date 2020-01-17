FİNANS
  4. Viaport Marina'da 2019 fiyatı üzerinden yüzde 50 indirim

Viaport Marina'da 2019 fiyatı üzerinden yüzde 50 indirim

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.01.2020 12:01 | Son Güncelleme

Viaport Marina bünyesinde başlatılan yıllık kontratlı teknelerin en az yüzde 50 indirim ve çekme atma hizmeti hediye kampanyası ile tekne sahiplerine uygun fiyatla, marina hizmeti sunulacak

İSTANBUL (AA) - Tekne bağlama fiyatlarına 2020 yılında zam yapmayan Viaport Marina Yönetimi, 2019 yılı fiyatları üzerinden en az yüzde 50 indirim kampanyası başlattı.

Viaport Marina'dan yapılan açıklamaya göre, sunduğu hizmet ve kalite anlayışı ile ön plana çıkmayı hedefleyen Viaport Marina, diğer sosyal olanakları ile de dikkati çekiyor. Viaport Marina bünyesinde başlatılan yıllık kontratlı teknelerin en az yüzde 50 indirim ve çekme atma hizmeti hediye kampanyası ile tekne sahiplerine uygun fiyatla, kaliteli marina hizmeti sunulacak.

Kampanya sayesinde tekne sahiplerinin hem bütçelerini zorlamadan teknelerini bağlayabilmeleri hem de Viaport Marina içerisinde bulunan outlet shopping, tema park, akvaryum, sinema, aslan park ve bowling gibi üniteler sayesinde sosyal yaşamla iç içe bir marina hayatını tecrübe etmesi hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Viaport Marina Direktörü Sinan Arslan, tekne sahiplerinin yeni yıl fırsatını kaçırmaması gerektiğini belirtti.

Arslan, şunları kaydetti:

"Biz sadece fonksiyon itibariyle dünya standartları üstünde değiliz, marina operasyon ve hizmet kalitesi olarak da dünya standartlarındayız.30.000 metrekarelik Karapark alanımızda 75 Ton lift ve 300 tonluk liftimiz ile yıllık bağlama yapmış tekne sahiplerimizin çekme atma hizmetini bedelsiz kullanarak en ekonomik şartlarda bakım- onarımlarını yaptırabilmelerini sağlayacağız. Yeni yılın hemen başında yaptığımız bu indirimle teknesi olanların Viaport Marina’nın Türkiye’de uygulamaya başladığı ayrıcalıklı marina deneyimini yaşamalarını istiyoruz."

Kampanyanın martta sonra ereceğini belirten Arslan, "Şuan doluluk oranımız yüzde 70 civarında, bu kampanyayla birlikte bu oranı yüzde yüze çıkarmayı hedefliyoruz. Kampanyadan faydalanmak isteyen tekne sahiplerinin fırsatı kaçırmamak için rezervasyon yaptırmaları yeterli." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Fedakar anne oğlu okusun diye evini sattı! 18 yaşındaki genç bakın şimdi nerede çalışıyor Fedakar anne oğlu okusun diye evini sattı! 18 yaşındaki genç bakın şimdi nerede çalışıyor
YASAD seçiminde yeni Başkan Gönül Kamalı olduYASAD seçiminde yeni Başkan Gönül Kamalı oldu
Eskişehirli girişimci akıllı çanta ürettiEskişehirli girişimci akıllı çanta üretti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Viaport Marina,

En Çok Okunan Haberler

Sıcaklıklar düşüyor, kar ve sağanak yağmur geliyor

Sıcaklıklar düşüyor, kar ve sağanak yağmur geliyor

Seçime girebilecek partiler açıklandı! Gelecek Partisi...

Seçime girebilecek partiler açıklandı! Gelecek Partisi...

İş yerinde bunu yapan yandı! Yargıtay'dan emsal karar

İş yerinde bunu yapan yandı! Yargıtay'dan emsal karar

Ödemeler bugün hesaplarda

Ödemeler bugün hesaplarda

Tayin ile yer değişikliğinde yeni düzenleme

Tayin ile yer değişikliğinde yeni düzenleme

İBB faytoncuları işe alacak, İSPARK'ta çalışacaklar

İBB faytoncuları işe alacak, İSPARK'ta çalışacaklar

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Altına yatırım yapacaklar dikkat! Uzmanından altın fiyatları yorumu

Altına yatırım yapacaklar dikkat! Uzmanından altın fiyatları yorumu

Ev hanımlarına emeklilik yolu açılıyor! Ev hanımlarına emeklilik 2020 yasası TBMM'de

Ev hanımlarına emeklilik yolu açılıyor! Ev hanımlarına emeklilik 2020 yasası TBMM'de

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Orta Afrika Ülkeleri ulaşım altyapısı kurmak için bir araya geliyor

Orta Afrika Ülkeleri ulaşım altyapısı kurmak için bir araya geliyor

Rapor - Kamu düzenlemeleri kalitesinde gelişim ve iyileştirme ihtiyacı arttı

Rapor - Kamu düzenlemeleri kalitesinde gelişim ve iyileştirme ihtiyacı arttı

İsrail Mısır'a doğalgaz ihracatına başlıyor

İsrail Mısır'a doğalgaz ihracatına başlıyor

Rapor: Küresel iflaslar 2020 yılında yüzde 6.0 artacak

Rapor: Küresel iflaslar 2020 yılında yüzde 6.0 artacak

YASAD seçiminde yeni Başkan Gönül Kamalı oldu

YASAD seçiminde yeni Başkan Gönül Kamalı oldu

Eskişehirli girişimci akıllı çanta üretti

Eskişehirli girişimci akıllı çanta üretti

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.