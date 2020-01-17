Viaport Marina'da 2019 fiyatı üzerinden yüzde 50 indirim

İSTANBUL (AA) - Tekne bağlama fiyatlarına 2020 yılında zam yapmayan Viaport Marina Yönetimi, 2019 yılı fiyatları üzerinden en az yüzde 50 indirim kampanyası başlattı.

Viaport Marina'dan yapılan açıklamaya göre, sunduğu hizmet ve kalite anlayışı ile ön plana çıkmayı hedefleyen Viaport Marina, diğer sosyal olanakları ile de dikkati çekiyor. Viaport Marina bünyesinde başlatılan yıllık kontratlı teknelerin en az yüzde 50 indirim ve çekme atma hizmeti hediye kampanyası ile tekne sahiplerine uygun fiyatla, kaliteli marina hizmeti sunulacak.

Kampanya sayesinde tekne sahiplerinin hem bütçelerini zorlamadan teknelerini bağlayabilmeleri hem de Viaport Marina içerisinde bulunan outlet shopping, tema park, akvaryum, sinema, aslan park ve bowling gibi üniteler sayesinde sosyal yaşamla iç içe bir marina hayatını tecrübe etmesi hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Viaport Marina Direktörü Sinan Arslan, tekne sahiplerinin yeni yıl fırsatını kaçırmaması gerektiğini belirtti.

Arslan, şunları kaydetti: