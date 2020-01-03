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  4. VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.01.2020 09:41 | Son Güncelleme

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,5 düşüşle 142.300 seviyesinden işlem görüyor.

Şubat vadeli endeks kontratı, en düşük 142.100 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 700 puan altında, 142.300 seviyesinde dengelendi.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü yüzde 2,77 değer kazancıyla 143.000 puandan tamamladı.

Analistler, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesi sonrası piyasalarda risk algısının arttığını belirterek, konuyla ilgili gelişmelerin yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

İran tarafından gelen misilleme yapılacağı yönündeki açıklamaların petrol ve altın fiyatlarında yükselişe neden olduğuna dikkati çeken analistler, bugün ayrıca yurt içinde enflasyon ve yurt dışındaki yoğun veri akışının da takip edileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 140.000 seviyesinin destek, 143.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE), yüzde 0,45 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,45) göre, bir önceki ay yüzde 10,56 olan yıllık enflasyonun yüzde 11,51'e çıkacağı hesaplanıyor.

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