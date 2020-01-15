FİNANS
  4. VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.01.2020 09:43 | Son Güncelleme

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,3 düşüşle 148.600 seviyesinden işlem görüyor.

Şubat vadeli endeks kontratı, en düşük 148.500 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 500 puan altında, 148.600 seviyesinde dengelendi.

Dün alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü yüzde 0,66 değer kazancıyla 149.100 puandan tamamladı.

Analistler, bugün ABD ile Çin arasında imzalanması beklenen birinci faz ticaret anlaşması ve Almanya'nın büyümesi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 149.000 ve 149.400 seviyelerinin direnç, 147.500 puanın destek konumuna gelebileceğini kaydetti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Burası Çin... Kedisi için torununu sarkıttı! Burası Çin... Kedisi için torununu sarkıttı!
Milyonları ilgilendiriyor! Ücretler değiştiMilyonları ilgilendiriyor! Ücretler değişti
Serbest piyasada döviz fiyatlarıSerbest piyasada döviz fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist, piyasalar, VİOP,

En Çok Okunan Haberler

Sütyeninin fermuarını açtı kapadı!

Sütyeninin fermuarını açtı kapadı!

Doktor doğuma bu halde girdi!

Doktor doğuma bu halde girdi!

HAK-İŞ'ten yeni asgari ücret önerisi!

HAK-İŞ'ten yeni asgari ücret önerisi!

Görücüye çıktılar! Brüksel Otomobil Fuarı'na yoğun ilgi

Görücüye çıktılar! Brüksel Otomobil Fuarı'na yoğun ilgi

İBB'den Bakanlığa 'kredi' yanıtı

İBB'den Bakanlığa 'kredi' yanıtı

Çeyrek ve gram altın ne kadar?

Çeyrek ve gram altın ne kadar?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Altında hızlı düşüş! İşte sebebi...

Altında hızlı düşüş! İşte sebebi...

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

20 milyon kişiyi ilgilendiriyor!

20 milyon kişiyi ilgilendiriyor!

Altın fiyatları 2020'de yükselmeye devam edecek

Altın fiyatları 2020'de yükselmeye devam edecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konut satışları 2019'da yüzde 1.9 düştü, kredili satışlar yüzde 20.1 arttı (2)

Konut satışları 2019'da yüzde 1.9 düştü, kredili satışlar yüzde 20.1 arttı (2)

Engelli işçiye mobbing Yargıtay'dan döndü

Engelli işçiye mobbing Yargıtay'dan döndü

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa güne düşüşle başladı

’TARSİM’ kapsamında çiftçiye 13,5 milyon TL devlet desteği

’TARSİM’ kapsamında çiftçiye 13,5 milyon TL devlet desteği

1 milyar doları geçen ilaç ihracatı sektörde düzenlenen seminer sayısını artırdı

1 milyar doları geçen ilaç ihracatı sektörde düzenlenen seminer sayısını artırdı

Devlet memurları ve sözleşmeli personeller dikkat! Yemek ücreti yönetmeliğinde değişiklik

Milyonları ilgilendiriyor! Ücretler değişti

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.