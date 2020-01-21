FİNANS
  4. VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.01.2020 09:39 | Son Güncelleme

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,5 azalışla 149.500 seviyesinden işlem görüyor.

Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 149,250 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 800 puan altında, 149.500 seviyesinde dengelendi.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden endeks kontratı, günü yüzde 0,67 değer kazancıyla 150.300 puandan tamamladı.

Analistler, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu belirterek, küresel piyasalarda tedirginliğe neden olan Çin'deki, şiddetli akut solunum yolu sendromu (SARS) benzeri virüsten etkilenen insan sayısındaki hızlı artışla ilgili gelişmeler ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Senato'daki yargılama sürecinin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan endeks kontratında 150.000 ve 152.000 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını kaydeden analistler, 147.500 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Giyinmek istemiyorum' dedi, sokak ortasında çırılçıplak soyunup... 'Giyinmek istemiyorum' dedi, sokak ortasında çırılçıplak soyunup...
Cep telefonu satışında taksit sayısı düşürüldüCep telefonu satışında taksit sayısı düşürüldü
Serbest piyasada döviz fiyatlarıSerbest piyasada döviz fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist, piyasalar, VİOP,

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'de interneti kilitleyen saldırının adresi belli oldu!

Türkiye'de interneti kilitleyen saldırının adresi belli oldu!

Irak'ta ABD Büyükelçiliği'ne füzeli saldırı

Irak'ta ABD Büyükelçiliği'ne füzeli saldırı

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan emeklilik sistemiyle ilgili açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan emeklilik sistemiyle ilgili açıklama

'Çeyrek altın alırken rengine ve sertliğine dikkat edin' uyarısı

'Çeyrek altın alırken rengine ve sertliğine dikkat edin' uyarısı

Bakan Albayrak'tan flaş vergi ve ceza affı açıklaması

Bakan Albayrak'tan flaş vergi ve ceza affı açıklaması

Akaryakıtta büyük oyun

Akaryakıtta büyük oyun

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Erdoğan'dan flaş faiz mesajı!

Erdoğan'dan flaş faiz mesajı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Altında hızlı düşüş! İşte sebebi...

Altında hızlı düşüş! İşte sebebi...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yargıtay'dan emsal karar! 'Ceza olsun diye geçici görevlendirme yapılmaz'

Yargıtay'dan emsal karar! 'Ceza olsun diye geçici görevlendirme yapılmaz'

Cep telefonu satışında taksit sayısı düşürüldü

Cep telefonu satışında taksit sayısı düşürüldü

Serbest piyasada döviz fiyatları

Serbest piyasada döviz fiyatları

Türkiye’de arıcı sayısı 60 bine yaklaştı

Türkiye’de arıcı sayısı 60 bine yaklaştı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Ticaret Bakanlığı 3 bin 500 lirayı geçen cep telefonlarında taksiti 3 aya indirdi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Taksit sayılarına düzenleme

'KDV indirimi, yumurta üreticisine nefes aldırdı'

'KDV indirimi, yumurta üreticisine nefes aldırdı'

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.