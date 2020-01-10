VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,2 yükselişle 146.200 seviyesinden işlem görüyor.

Şubat vadeli endeks kontratı, en yüksek 146.675 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 325 puan üzerinde, 146.200 seviyesinde dengelendi.

Dün, artan küresel risk iştahı ile düşüş eğilimindeki tahvil faizleri ve döviz kurlarının desteği ile hızlı yükselen endeks kontratı, günü yüzde 4,27 değer kazancıyla 145.875 puandan tamamladı.

Analistler, ABD ile İran arasındaki gerilimin, ABD tarafından gelen "ön koşulsuz müzakere" teklifi ve İranlı yetkililerin sakin tondaki açıklamaları ile azaldığını belirterek, piyasaların veri odaklı seyrine döndüğünü ifade etti.

Bugün yurt içinde iş gücü istatistikleri ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın beklenti anketi, yurt dışında ise ABD'nin istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 147.500 ve 149.000 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu söyledi.

