VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul tarafından daha önce duyurulan ve testleri başarıyla tamamlanan Akşam Seansı, bugün itibarıyla başlayacak. İlk etapta sadece endeks vadeli işlem sözleşmeleri (BIST 30, BIST Banka, BIST Sınai, BIST Likit Banka ve BIST Banka Dışı Likit 10) için düzenlenecek Akşam Seansı, saat 19.00'da başlayacak ve saat 23.00'e kadar devam edecek.

Analistler, pay vadeli işlemlerinde hacim rekorlarının kırıldığını anımsatarak, yatırımcıları bugün devreye alınacak Akşam Seansı ile ilgili aracı kurumlarından bilgi alması konusunda uyardı.

Sürekli müzayede esasına göre düzenlenecek Akşam Seansındaki işlemler, bir sonraki gün gerçekleşecek işlemler ile beraber takasa konu olacak. Akşam Seansına katılmak istemeyen yatırımcıların emirleri ve teminatları, fiyat değişimlerinden etkilenmeyecek. Uygulanacak fiyat limitleri, ilgili günün normal seansının sonunda hesaplanan uzlaşma fiyatı üzerinden belirlenecek ve normal seans sonu uzlaşma fiyatının yüzde 3 altı ve üstü olarak uygulanacak.

Bugün ABD'deki yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 149.400 ve 150.000 seviyelerinin direnç, 147.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

