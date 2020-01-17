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  4. VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.01.2020 09:46 | Son Güncelleme

Analistler, yatırımcıları bugün devreye alınacak Akşam Seansı ile ilgili aracı kurumlarından bilgi alması konusunda uyardı - Bugün itibarıyla endeks vadeli işlem sözleşmeleri (BIST 30, BIST Banka, BIST Sınai, BIST Likit Banka ve BIST Banka Dışı Likit 10) için başlayacak Akşam Seansı, saat 19.00-23.00 arasında gerçekleştirilecek

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,4 yükselişle 148.800 seviyesinden işlem görüyor.

Şubat vadeli endeks kontratı, en yüksek 148.900 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 575 puan üzerinde, 148.800 seviyesinde dengelendi.

Dün 150.000 puanın üzerini test etmesinin ardından kar satışları ile düşüşe geçen endeks kontratı, günü yüzde 0,29 değer kaybıyla 148.225 puandan tamamladı.

Analistler, pay vadeli işlemlerinde hacim rekorlarının kırıldığını anımsatarak, yatırımcıları bugün devreye alınacak Akşam Seansı ile ilgili aracı kurumlarından bilgi alması konusunda uyardı.

Borsa İstanbul tarafından daha önce duyurulan ve testleri başarıyla tamamlanan Akşam Seansı, bugün itibarıyla başlayacak. İlk etapta sadece endeks vadeli işlem sözleşmeleri (BIST 30, BIST Banka, BIST Sınai, BIST Likit Banka ve BIST Banka Dışı Likit 10) için düzenlenecek Akşam Seansı, saat 19.00'da başlayacak ve saat 23.00'e kadar devam edecek.

Sürekli müzayede esasına göre düzenlenecek Akşam Seansındaki işlemler, bir sonraki gün gerçekleşecek işlemler ile beraber takasa konu olacak. Akşam Seansına katılmak istemeyen yatırımcıların emirleri ve teminatları, fiyat değişimlerinden etkilenmeyecek. Uygulanacak fiyat limitleri, ilgili günün normal seansının sonunda hesaplanan uzlaşma fiyatı üzerinden belirlenecek ve normal seans sonu uzlaşma fiyatının yüzde 3 altı ve üstü olarak uygulanacak.

Bugün ABD'deki yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 149.400 ve 150.000 seviyelerinin direnç, 147.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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