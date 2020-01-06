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  4. VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı

VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.01.2020 09:39 | Son Güncelleme

VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,9 düşüşle 139.000 seviyesinden işlem görüyor.

Şubat vadeli endeks kontratı, en düşük 138.850 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 1.225 puan altında, 139.000 seviyesinde dengelendi.

Geçen haftanın son işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü yüzde 1,94 değer kaybıyla 140.225 puandan tamamladı.

Analistler, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesi sonrası bölgede artan jeopolitik risklerin, taraflardan gelen açıklamalarla devam ettiğini bildirdi.

Yatırımcıların güvenli liman alımlarıyla altın fiyatlarının yükseldiğini, gelişmiş ülke tahvil faizlerinin ise gerilediğini belirten analistler, ABD, İran ve Irak'tan gelecek haber ve açıklamaların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

Analistler, bugünün veri gündeminde, yurt içinde reel efektif kur, yurt dışında ise hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin öne çıktığını kaydederek, teknik açıdan endeks kontratında 137.500 seviyesinin destek konumunda olduğunu söyledi.

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