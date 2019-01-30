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Vize ücretlerine zam!

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.01.2019 07:52 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, vize başvuru ücretlerini 80 avroya (486 lira) yükseltecek.

Vize ücretlerine zam!

Avrupa Parlamentosu (AP), AB vize kurallarının güncellenmesine ilişkin AB Konseyi ile yürütülen müzakerelerde uzlaşı sağlandığını açıkladı.

Buna göre, AB'nin 100'ün üzerinde ülke vatandaşlarına uygulamakta olduğu seyahat vizesi ücretlerinde değişiklik yapılacak. Bu kapsamda AB ülkelerine vize başvurularında alınan 60 avroluk ücret, 80 avroya çıkarılacak. Söz konusu ücret, öğrencilerden, araştırmacılardan ve 12 yaşın altındaki çocuklardan alınmayacak.

Sanatçılar, profesyonel sporcular ve sık seyahat edenler için çoklu giriş vizeleri imkanı sağlanacak. Vize başvuruları seyahatten 6 ay öncesine kadar yapılabilecek. Uzlaşının yasalaşması için Avrupa Parlamentosunun ve AB Konseyinin resmi onayı gerekiyor.

AA

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Avrupa Birliği vize vize ücreti vize başvurusu

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