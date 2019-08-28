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Vladimir Putin, Türklerin inşa ettiği Yuri Gagarin Havalimanı’nın açılışını yaptı

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.08.2019 12:22 | Son Güncelleme

Türk müteahhitlik şirketi tarafından yapımı tamamlanan Yuri Gagarin Havalimanı açıldı. Resmi açılışı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından gerçekleştirilen havalimanı, Rusya’da sıfırdan inşa edilen ikinci havalimanı oldu. Yıllık 1 milyon yolcu kapasitesine sahip olan yeni havalimanı, Rus kozmonot Yuri Gagarin’in uzay dönüşünde iniş yaptığı Saratov kentinde yer alıyor.

Türk müteahhitlik şirketi tarafından yapımı tamamlanan Yuri Gagarin Havalimanı açıldı. Resmi açılışı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından gerçekleştirilen havalimanı, Rusya’da sıfırdan inşa edilen ikinci havalimanı oldu. Yıllık 1 milyon yolcu kapasitesine sahip olan yeni havalimanı, Rus kozmonot Yuri Gagarin’in uzay dönüşünde iniş yaptığı Saratov kentinde yer alıyor.

Türk müteahhitlik firması ESTA Construction tarafından yapımı tamamlanan Yuri Gagarin Havalimanı açıldı. Resmi açılışı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından gerçekleşirken, Putin'e Gagarin'in kızı Yelena Gagarina ve uzaya çıkan ilk kadın kozmonot Valentina Tereşkova da açılışa katıldı. Saratov Yuri Gagarin Uluslararası Havalimanı, 12 Nisan 1961’de uzaya çıkarak tarihe geçen ilk kozmonot Yuri Gagarin’in uzay yolculuğu dönüşü iniş yaptığı Saratov kentinde yer alıyor.

SIFIRDAN İNŞAA EDİLEN İKİNCİ HAVALİMANI

Yapılan bilgilendirmede; Rusya’nın sıfırdan inşa edilen 2’inci havalimanı projesi olma özelliğini taşıyan Saratov Yuri Gagarin Uluslararası Havalimanı, modern mimariyi şehrin tarihsel dokusuyla birleştirerek tasarım ve mühendislik anlamında da şimdiden büyük bir övgü almış durumda.

İÇİNDE BİR DE UZAY MÜZESİ VAR

Toplamda 43 bin 147 metrekarelik bir alana kurulu bulunan havalimanı, yıllık 1 milyon yolcu kapasitesine sahip olarak inşa edildi. Havalimanı, ziyaretçilerin kamera karşısına geçip fotoğraflarını anında alabildiği, kendilerini kozmonot gibi hissettiren bir teknolojiyi içinde barındıran ve ayın zamanda içerisinde bir uzay müzesinin de olduğu tek havalimanı olarak öne çıkıyor.
ESTA Construction’ın modern ve kentsel mimariyi temel alarak inşa ettiği Yuri Gagarin Havalimanı, metal konstrüksiyon ve cam ağırlıklı 3 kattan oluşuyor. Havalimanı ayrıca 272 araç kapasiteli açık bir otoparktan oluşuyor.

KAYNAK:İHA

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Anahtar Kelimeler:
Türk müteahhitlik şirketi Yuri Gagarin Havalimanı vladimir putin

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