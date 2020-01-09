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  4. Vodafone ve Saran Group, sporda güçlerini birleştirdi

Vodafone ve Saran Group, sporda güçlerini birleştirdi

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.01.2020 11:39 | Son Güncelleme

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy: - "Vodafone TV servisimizle Türkiye'nin dört bir yanında müşterilerimize kaliteli TV ve video içeriğini kesintisiz olarak ve uygun fiyatla sunuyoruz. Bu kapsamda, ülkemizin önde gelen içerik sağlayıcılarından Saran Group ile iş birliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz" - Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran: - "Bu iş birliği ile yayın hayatına 2,5 yıl önce başlayan S Sport, Türkiye'deki tüm TV platformları üzerinden yayın yapar konuma geldi. Amacımız, tüm sporseverlere bulundukları her yerde ulaşmak ve onlara her zaman en kaliteli spor içeriklerini sunmak"

İSTANBUL (AA) - Vodafone TV, Saran Group ile iş birliğine giderek S Sport, S Sport2, NBA TV ve EDGEsport kanallarını izleyicisiyle buluşturdu.

Dünyanın en önemli spor içeriklerinin Türkiye yayın hakları sahibi olan Saran Group ile iş birliğine giden Vodafone TV, 3 Ocak itibarıyla S Sport, S Sport2, NBA TV ve EDGEsport kanallarını izleyicisinin kullanımına sundu.

Türkiye'de yayınlanan spor içeriğinin yüzde 50'sinden fazlasının yayın haklarına sahip olan Saran Group ile yapılan anlaşma sayesinde, tüm Vodafone TV kullanıcıları, Premiere Lig (İngiltere Ligi), Bundesliga (Almanya Ligi), NBA, Formula 1, Moto GP, ATP500, UFC, NCAA Basketbol, UEFA 2020/2021 Uluslar Ligi, FIFA 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları, FIBA Eurobasket 2021 Grup Eleme Maçları, 7 Days Eurocup, FIBA Şampiyonlar Ligi gibi pek çok spor programının canlı yayınlandığı bu 4 "premium" spor kanalını mevcut paketleri ile ekstra ücret ödemeden seyredebilecek.

- "Yenilikçi ve zenginleştirilmiş içerik servisleri sunmaya devam edeceğiz"

Vodafone ve Saran Group iş birliği, S Sport stüdyolarında düzenlenen imza töreniyle duyuruldu.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, imza töreninde yaptığı konuşmada, günümüzde internet kullanımının artmasıyla video ve TV izleme alışkanlığının da dijitale kaydığına dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Vodafone TV servisimizle Türkiye'nin dört bir yanında müşterilerimize kaliteli TV ve video içeriğini kesintisiz olarak ve uygun fiyatla sunuyoruz. Bu kapsamda, ülkemizin önde gelen içerik sağlayıcılarından Saran Group ile iş birliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İş birliğimizle, ocak ayı itibarıyla tüm Vodafone TV kullanıcıları S Sport, S Sport2, NBA TV ve EDGEsport kanallarını ekstra ücret ödemeden izleyebilecek. Böylece kullanıcılarımız, en sevdikleri spor içeriklerine her an her yerden erişebilecek. Vodafone olarak, geleceğin heyecan verici dünyasına müşterilerimizle birlikte hazırlanırken onlara yenilikçi ve zenginleştirilmiş içerik servisleri sunmaya devam edeceğiz."

Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran da, Vodafone ile gerçekleştirdikleri iş birliğinden büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Bu iş birliği ile, yayın hayatına 2,5 yıl önce başlayan S Sport, Türkiye'deki tüm TV platformları üzerinden yayın yapar konuma geldi. Amacımız, tüm sporseverlere, bulundukları her yerde ulaşmak ve onlara her zaman en kaliteli spor içeriklerini sunmak." dedi.

- Vodafone TV’de “premium” içerikler

2017 yılında yayın hayatına başlayan S Sport, kaliteli yayıncılık anlayışıyla spor sevgisini toplumun geniş kesimlerine yaymayı hedefliyor.

S Sport'un yayın yelpazesinde, İngiltere Premier Ligi, NBA, Formula 1, Moto GP, UFC, ATP500, WWE PPV Event Güreşleri, FIVB Beach Voleybol Maçları, FIA Rallycross, Libertadores, X Games, Barça TV, Bayern TV, World’s Strongest Man ve ESPN belgeselleri gibi pek çok farklı içerik yer alıyor.

S Sport'un yayın hayatına başlamasından sadece 2 yıl sonra sporseverleri daha fazla kaliteli içerikle buluşturmayı hedefleyen S Sport2, Mart 2019'da yayın hayatına başladı.

S Sport2'nin içerik yelpazesinde, Bundesliga, Portekiz Premier Ligi, NCAA Basketbol, UEFA 2020/2021 Uluslar Ligi, FIFA 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları, FIBA Eurobasket 2021 Grup Eleme Maçları, 7 Days Eurocup, FIBA Şampiyonlar Ligi, WWE Raw Live, WWE Smackdown Live, MLS, Sudamericana, ATP 250, Diamond League, Worldsuperbike, Matchroom Boxing, Frank Warren Boxing , Cage Warriors, Voleyball Nations League, X Games, FINA, Juventus TV, Roma TV ve DTM gibi birçok spor içeriği yer alıyor.

Sporseverler, Vodafone TV'de S Sport'a 11 numaralı, S Sport2'ye 12 numaralı, NBA TV'ye 13 numaralı ve EDGEsport'a 14 numaralı kanaldan ulaşabiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
S Sport, Saran Group, Vodafone,

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