FİNANS
  4. Vodafone ve Saran Grup sporda güçlerini birleştirdi

Vodafone ve Saran Grup sporda güçlerini birleştirdi

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.01.2020 12:55 | Son Güncelleme

Vodafone, önemli spor içeriklerinin Türkiye temsilciliğini yapan Saran Group ile işbirliğine gitti.

Vodafone, önemli spor içeriklerinin Türkiye temsilciliğini yapan Saran Group ile işbirliğine gitti. Bu kapsamda kullanıcılar dünyadan bir çok ligi ve spor organizasyonlarını takip etme şansı yakalayacaklar.
Vodafone’un TV servisi Vodafone TV, yenilikçi içeriklerini kullanıcılarına ulaştırma amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Önemli spor içeriklerinin Türkiye temsilciliğini yapan Saran Group ile işbirliğine giden Vodafone TV, 3 Ocak 2020 itibarıyla S Sport, S Sport2, NBA TV ve EDGEsport kanallarını izleyicisiyle buluşturdu. Yapılan anlaşma sayesinde, tüm Vodafone TV kullanıcıları, İngiltere Ligi, Almanya Ligi, NBA, Formula 1, Moto GP, ATP500, UFC, NCAA Basketbol, UEFA 2020/2021 Uluslar Ligi, FIFA 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları, FIBA Eurobasket 2021 Grup Eleme Maçları, 7 Days Eurocup, FIBA Şampiyonlar Ligi gibi pek çok spor programının canlı yayınlandığı bu 4 “premium” spor kanalını mevcut paketleri ile ekstra ücret ödemeden seyredebilecek.
Aksoy : “Ekstra ücret ödenmeyecek”
İmza töreninde konuşan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, “Günümüzde internet kullanımının artmasıyla video ve TV izleme alışkanlığı da dijitale kayıyor. TV servisimizle Türkiye’nin dört bir yanında müşterilerimize kaliteli TV ve video içeriğini kesintisiz olarak ve uygun fiyatla sunuyoruz. Bu kapsamda, ülkemizin önde gelen içerik sağlayıcılarından Saran Group ile işbirliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İşbirliğimizle, Ocak ayı itibarıyla tüm Vodafone TV kullanıcıları S Sport, S Sport2, NBA TV ve EDGEsport kanallarını ekstra ücret ödemeden izleyebilecek. Böylece kullanıcılarımız, en sevdikleri spor içeriklerine her an her yerden erişebilecek. Vodafone olarak, geleceğin heyecan verici dünyasına müşterilerimizle birlikte hazırlanırken onlara yenilikçi ve zenginleştirilmiş içerik servisleri sunmaya devam edeceğiz” dedi.
Saran: “S Sport, Türkiye’deki tüm TV platformları üzerinden yayın yapar konuma geldi”
Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran ise “Gerçekleştirdiğimiz bu işbirliğinden büyük mutluluk duyuyoruz. Bu işbirliği ile, yayın hayatına 2,5 yıl önce başlayan S Sport, Türkiye’deki tüm TV platformları üzerinden yayın yapar konuma geldi. Amacımız, tüm sporseverlere, bulundukları her yerde ulaşmak ve onlara her zaman en kaliteli spor içeriklerini sunmak” sözlerini ifade etti.
Vodafone TV’de S Sport 11 no’lu kanaldan, S Sport2 12 no’lu kanaldan, NBA TV 13 no’lu kanaldan ve EDGEsport 14 no’lu kanaldan sporseverlerle buluşacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ölümden saniyelerle kurtulduÖlümden saniyelerle kurtuldu
KMPG- Fintech 100’de bu yıl iki Türk şirketi yer aldıKMPG- Fintech 100’de bu yıl iki Türk şirketi yer aldı
Özdemir: “182 milyar dolarlık meyve-sebze mamulleri pazarında payımız yüzde 1 bile değil”Özdemir: “182 milyar dolarlık meyve-sebze mamulleri pazarında payımız yüzde 1 bile değil”
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

Son Dakika: İran'dan ABD'nin teklifine yanıt geldi!

Son Dakika: İran'dan ABD'nin teklifine yanıt geldi!

Türkiye’nin en büyük beyaz et üreticisi Şeker Piliç icradan satışa çıkıyor

Türkiye’nin en büyük beyaz et üreticisi Şeker Piliç icradan satışa çıkıyor

Yargıtay’dan milyonlarca işçi ve işvereni ilgilendiren karar

Yargıtay’dan milyonlarca işçi ve işvereni ilgilendiren karar

Kilosu 600 liradan satılıyor

Kilosu 600 liradan satılıyor

Bakan Albayrak duyurdu! 5 yıl vadeli ödeme müjdesi

Bakan Albayrak duyurdu! 5 yıl vadeli ödeme müjdesi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 1.5 saat kararı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 1.5 saat kararı

İşte Türkiye'nin Otomobili!

İşte Türkiye'nin Otomobili!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Borsa ilk yarıda yükseldi

Borsa ilk yarıda yükseldi

Türkiye’ye 18’inci otelini açıyor

Türkiye’ye 18’inci otelini açıyor

Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada altın fiyatları

Kapatılan Tunçbilek Termik Santrali’nde 500 işçi ücretli izne çıkarıldı

Kapatılan Tunçbilek Termik Santrali’nde 500 işçi ücretli izne çıkarıldı

Fındık 2019’da kazandırdı

Fındık 2019’da kazandırdı

BTSO Başkanı Burkay: Bursa ev tekstilinin dünya ligindeki konumu güçleniyor

BTSO Başkanı Burkay: Bursa ev tekstilinin dünya ligindeki konumu güçleniyor

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.