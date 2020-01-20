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  4. Vodafone Yanımda'ya "2019 Yılının Mobil Uygulaması" ödülü

Vodafone Yanımda'ya "2019 Yılının Mobil Uygulaması" ödülü

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.01.2020 11:52 | Son Güncelleme

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy: - "Hedefimiz, müşterilerimizin akıllı telefonları üzerinden, akıllı telefonları yoksa bilgisayarlarından, dijital platformlarımızı en iyi deneyimle, en basit şekilde, öncelikli kanal olarak kullanmasını sağlamak"

İSTANBUL (AA) - Vodafone’nin, müşterilerine tüm işlemlerini tek platformdan yapabilme kolaylığı sunan Vodafone Yanımda uygulaması, internet ve teknoloji dünyasının en prestijili ödülleri arasında gösterilen Webrazzi Ödülleri’nde toplam 11 bin 385 oyla "2019 Yılının Mobil Uygulaması" seçildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vodafone Yanımda, 2018 yılında da Türkiye'nin en aktif kullanılan ilk 10 uygulaması arasına girmişti.

Vodafone Yanımda kullanıcıları, hatlarıyla ilgili birçok işlemi uygulama üzerinden kolayca ve hızla yapabiliyor. Buna göre, fatura ödeme; fatura detaylarını öğrenme; TL yükleme; TL bakiyesini öğrenme; kalan kullanımları, kullanılan tarife ve paketleri, geçilebilecek tarifeleri görüntüleme; yurt dışı kullanıma açma; 4.5G açma; İnternet/Konuşma/Mesaj bilgilerine ulaşma; yurt dışını arama; yurt dışında konuşma; yurt dışında kullanım; cihaz satın alma gibi işlemler Vodafone Yanımda ile yapılabiliyor.

Vodafone’liler ayrıca, uygulamadaki Bana Ne Var bölümünde yer alan hediye çarkını çevirerek, her hafta sürpriz hediyeler kazanabiliyor.

Diğer yandan, Vodafone’un sektörde bir ilk olan ve seyahatten alışverişe 8 farklı kategoride uzun vadeli ve dönemsel işbirliği yaptığı markaların avantajlı tekliflerini sunduğu Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası’na da uygulama üzerinden erişiliyor. Vodafone Yanımda uygulaması, CEP yazıp 6666’ya SMS gönderilerek, Apple Store ve Google Play uygulama mağazalarından ya da vodafone.com.tr adresinden QR kod ile ücretsiz indirilebiliyor.

2009’dan bu yana her yıl düzenlenen Webrazzi Ödülleri’nde aday belirleme ve oylama süreci okuyucular tarafından gerçekleştiriliyor. Webrazzi Ödülleri’nde 2018’de toplamda kullanılan 433 bin 491 oya karşılık 2019 yılında rekor bir katılımla 1 milyon 140 bin 773 oy kullanıldı.

- "En önemli önceliklerimizden biri de dijital bir marka olmak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları kaydetti:

"Vodafone Türkiye olarak, ana faaliyet alanımız olan telekomünikasyon sektöründe istikrarlı büyümemizi sürdürürken, teknoloji iletişimi şirketi olma yolunda hızla ilerliyoruz. Bu yolda en önemli önceliklerimizden biri de dijital bir marka olmak. Her şeyin hızla dijitalleştiği dünyamızda müşterilerimizin dijital yol arkadaşı olmayı hedefliyoruz. Bu hedefle hayata geçirdiğimiz Vodafone Yanımda mobil uygulamasıyla müşterilerimiz tüm işlemlerini tek noktadan yapabiliyor.

Hedefimiz, müşterilerimizin akıllı telefonları üzerinden, akıllı telefonları yoksa bilgisayarlarından, dijital platformlarımızı en iyi deneyimle, en basit şekilde, öncelikli kanal olarak kullanmasını sağlamak. Vodafone Yanımda’nın aylık aktif müşteri sayısı 11,5 milyonu, aylık ziyaret trafiği ise 260 milyonu aştı. Müşterilerimizden büyük ilgi gören Vodafone Yanımda’nın Webrazzi Ödülleri’nde ‘2019 Yılının Mobil Uygulaması’ seçilmesinden büyük mutluluk duyduk. Vodafone olarak, müşterilerimize dijital hayatın yenilik ve avantajlarını sunmaya devam edeceğiz."

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Vodafone Yanımda’ya ‘Yılın Mobil Uygulaması’ ödülüVodafone Yanımda’ya ‘Yılın Mobil Uygulaması’ ödülü
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