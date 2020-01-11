Vodafone "Yarını Kodlayanlar Minibüsü' İstanbul'u dolaşıyor

İSTANBUL(AA) - Vodafone, spor ve eğitim alanındaki toplumsal çalışmalarını tek çatıda buluşturan Yarını Kodlayanlar Minibüsü projesine start verdi.

Vodafone'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği işbirliğiyle gerçekleştirilen “Yarını Kodlayanlar” projesi kapsamında hayata geçirilen ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul’un eğitim verdiği 7-14 yaş arası çocuklara kodlama eğitimi verilecek olan Yarını Kodlayanlar Minibüsü, 12 haftalık İstanbul turuna başladı.

Spor İstanbul’a ait 30 ayrı spor tesisini ziyaret edecek olan Yarını Kodlayanlar Minibüsü’nün ilk misafirleri, Silivrikapı Buz Pisti ve Spor Tesisi’nde eğitim alan 20 çocuk oldu. Cumartesi ve pazar günleri saat 09.00-12.00 ve 13.00-16.00 arasında olacak şekilde 2 seansta kodlama eğitimlerinin düzenleneceği Yarını Kodlayanlar Minibüsü ile Mart sonuna kadar yaklaşık 600 çocuğa ulaşılması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, bir ülkenin geleceğini o ülkenin çocuklarının belirlediğini belirterek, "Türkiye Vodafone Vakfı olarak, ülkemizde çocukların dijital kültürle yetişmesine önem veriyoruz.