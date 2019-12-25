Vodafone'dan müşterilerine 1 ay sınırsız "Wi-Fi ile Arama Teknolojisi"yle konuşma hediyesi

İSTANBUL (AA) - Vodafone, "Wi-Fi ile Arama Teknolojisi"nin kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla kampanya başlattı.

Vodafone açıklamasına göre, 22 Ocak 2020 tarihine kadar sürecek 1 aylık kampanya dönemi boyunca bu teknolojiyi kullanan tüm bireysel Vodafone müşterilerine "Vodafone’lularla 1 ay geçerli sınırsız konuşma" hediye edilecek.

"Wi-Fi ile Arama Teknolojisi", mobil sinyalin olmadığı ortamlarda Wi-Fi aracılığıyla Vodafone şebekesine bağlanarak HD ses kalitesiyle arama yapabilmeyi mümkün kılıyor.

Buna göre Vodafone müşterileri, bodrum kat, otopark, asansör gibi mobil kapsama sorunu yaşanan yerlerde Wi-Fi erişimi varsa HD ses kalitesiyle konuşabiliyor. Kullanıcılar, telefon uçak modunda iken de Wi-Fi aracılığıyla Vodafone şebekesine bağlanarak arama yapabiliyor ya da aranabiliyor.

Wi-Fi üzerinden başlatılan arama, Wi-Fi bağlantısının kesilmesi durumunda 4.5G’ye transfer edilerek kesintisiz ses iletişimi sağlanıyor. Vodafone’lular, bu hizmetten ek bir uygulamaya ihtiyaç duymadan veya ek bir ücret ödemeden, tarife kapsamındaki dakikaları kullanarak yararlanabiliyor.