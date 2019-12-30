İSTANBUL (AA) - Vodafone'lular, 2019'un ilk 9 ayında 1043 petabyte data kullanırken, şirkette 2019 yılının ilk 9 ayında dijital kanallardan yapılan satış oranı yüzde 15'e ulaştı. Vodafone'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'de 13 yıldır faaliyet gösteren ve toplam yatırımları 21 milyar TL'yi aşan Vodafone, 2019'da "teknoloji iletişimi şirketi" olma hedefiyle çalışmalarını sürdürdü. Açıklamada yer alan bilgiye göre, Vodafone Red'liler, son 1 yılda 596 milyon GB mobil internet kullandı, 30,1 milyar dakika konuştu, 3,7 milyar SMS attı. Red'lilerin aylık internet kullanımı ise ortalama 11,5 GB'a ulaştı. Vodafone Red ayrıcalıklarını son 1 yılda 1 milyonu aşkın müşteri kullanırken, Red'lilere, 435 milyon TL'si yurt dışı, 45 milyon TL'si GSM dışı faydalarla ve 8,5 milyon TL'si içerik servisleri ve sponsorluklarla olmak üzere yaklaşık 488,5 milyon TL'lik ayrıcalık sağlandı. Red'liler, yurt dışını Türkiye'yi arar gibi arayarak 322 milyon TL tasarruf etti. Diğer yandan, tarifelerdeki ses, internet ve SMS haklarını 104 ülkede Türkiye'deki gibi özgürce kullanma imkanı sunan Her Şey Dahil Pasaport-Dünya hizmetini son 1 yılda 343 bin kişi kullandı.

2019 yılının ilk 9 ayında dijital kanallardan yapılan satış oranı yüzde 15'e ulaşırken, Vodafone'lular, 2019'un ilk 9 ayında 1043 petabyte data kullandı. - Vodafone FreeZone'luların bütçesine 95 milyon TL katkı sağlandı Verilen bilgiye göre, Vodafone'un FreeZone platformuyla 9 yılda gençliğe yaptığı yatırım tutarı 221 milyon TL'ye ulaştı. FreeZone aracılığıyla sadece müziğe yapılan yatırım tutarı 108 milyon TL'yi bulurken, FreeZone platformunun sunduğu avantajlarla gençlerin bütçesine 95 milyon TL katkı sağlandı. E-spor pazarına bugüne kadar 13 milyon TL'lik yatırım yapan Vodafone, bu süreçte 14 milyon gence ulaştı. - Vodafone Park'ın toplam takipçi sayısı 3,8 milyonu aştı Vodafone Park'ın sosyal medya hesapları 2019'da da taraftarlardan yoğun ilgi görmeye devam etti. Vodafone Park Facebook hesabı 1,8 milyonun, Twitter hesabı 1,2 milyonun, Instagram hesabı ise 845 binin üzerinde takipçi sayısına ulaştı. Böylece Vodafone Park, sosyal medyada toplam 3,8 milyon takipçisiyle dünyanın en çok takip edilen stadyum hesabı olmaya devam etti.

Toplumsal değişimin ve gelişimin öncüsü olma amacıyla önemli çalışmalar yürüten Türkiye Vodafone Vakfı, 12 yılda toplam 4 milyona yakın kişinin hayatına dokundu, 41 milyon TL'lik sosyal yatırım yaptı. Habitat Derneği iş birliğiyle başlatılan "Yarını Kodlayanlar" projesiyle 3 yılda 60 ilde 43 binin üzerinde çocuğa ulaşan Vakıf, projenin 4'üncü yılında iki büyük iş birliğine imza attı. Eğitici eğitimlerine Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerini de dahil eden Vakıf, dünyanın en büyük eğitim platformlarından The Clubhouse Network ile iş birliğine de gitti. Diğer yandan, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve Türkiye Bilişim Vakfı işbirliğiyle başlatılan "Girişimcilikte Önce Kadın" projesiyle 4 yılda 81 ilde yaklaşık 54 bin kadına ulaşılırken, Girişimcilikte Önce Kadın mobil uygulamasının indirme sayısı 30 bine yaklaştı. Projeyle toplam 60 milyon TL'lik potansiyel ekonomik değer yaratıldı. - Elektronik atıklar kodlama sınıfına dönüştü Tüm dünyada 2025 yılına kadar iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için sera gazı emisyonlarını yüzde 50 azaltmayı ve kullandığı elektriğin yüzde 100'ünü yenilenebilir kaynaklardan elde etmeyi hedefleyen Vodafone, Adana Bulut Teknoloji Merkezi'nde öz tüketim amacıyla yıllık ortalama 768 bin kWh elektrik enerjisi kapasiteli çatı tipi güneş enerji sistemi kurdu.