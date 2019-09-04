FİNANS

'Volkswagen Türkiye'de büyük bir yatırım yapıyor'

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.09.2019 09:24 | Son Güncelleme

Çek Cumhuriyeti Başbakanı Andrej Babis, Alman araç üreticisi Volkswagen'in Türkiye'de büyük bir yatırım yapacağını söyledi.

'Volkswagen Türkiye'de büyük bir yatırım yapıyor'

Dün Türkiye'yi ziyaret eden Babis, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile yaptığı basın toplantısında, "Volkswagen'in Türkiye'ye büyük bir yatırım yapıyor olduğunu duyduk" dedi.

Reuters geçen hafta Türkiye'de yaklaşık 1 milyar euro tutarında fabrika yatırım yapma kararına nihai halini vermeye çalışan Volkswagen'in Ankara ile taşıt vergisi rejimi hakkında görüşmeler yürüttüğünü bildirmişti.

Şirket yeni fabrika yatırımı hakkındaki son resmi açıklamasında ise Bulgaristan'ın da değerlendirildiği yatırım hakkında nihai kararın henüz verilmediğini belirtmişti.

KAYNAK:RUETERS

PARTNER Bahar alerjileriyle başa çıkamıyor musunuz? Size bir önerimiz var Bahar alerjileriyle başa çıkamıyor musunuz? Size bir önerimiz var
Balıkçılar palamutta umduğunu bulamadı Balıkçılar palamutta umduğunu bulamadı
Kuveyt Türk'ten sürdürülebilirlik raporuKuveyt Türk'ten sürdürülebilirlik raporu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Volkswagen yatırım

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu’ndan Soylu'ya 'Pejmürde ederiz' yanıtı

Kılıçdaroğlu’ndan Soylu'ya 'Pejmürde ederiz' yanıtı

Eski eşi ve çocuğunun bulunduğu evi ateşe verdi!

Eski eşi ve çocuğunun bulunduğu evi ateşe verdi!

Rumlarda Maraş alarmı: Rus ve Çinli yatırımcılar Maraş’a yöneldi

Rumlarda Maraş alarmı: Rus ve Çinli yatırımcılar Maraş’a yöneldi

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması

Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? İlk rakamlar...

Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? İlk rakamlar...

İcradan yarı fiyatına satılıyor

İcradan yarı fiyatına satılıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Araç sahipleri dikkat! İndirim yolda

Araç sahipleri dikkat! İndirim yolda

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

Sigaraya bu sabah zam geldi!

Sigaraya bu sabah zam geldi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Goldman Sachs: Altın fiyatı altı ay içinde 1,600 doları aşacak

Altınla ilgili önemli tahmin! 6 ay içinde...

Balıkçılar palamutta umduğunu bulamadı

Balıkçılar palamutta umduğunu bulamadı

Kuveyt Türk'ten sürdürülebilirlik raporu

Kuveyt Türk'ten sürdürülebilirlik raporu

Rumlarda Maraş alarmı: Rus ve Çinli yatırımcılar Maraş’a yöneldi

Rumlarda Maraş alarmı: Rus ve Çinli yatırımcılar Maraş’a yöneldi

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması

Kırmızı biber 8 bin kişiye iş sağlıyor

8 bin kişiye iş sağlıyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.