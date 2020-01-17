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  4. VSY Biotechnology, TURQUALITY® Marka Destek Programı kapsamına alındı

VSY Biotechnology, TURQUALITY® Marka Destek Programı kapsamına alındı

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.01.2020 09:07 | Son Güncelleme

VSY Biotechnology Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ercan Varlıbaş: -"Tüm dünyada sınırların kalktığı ve yoğun bir rekabetin yaşandığı günümüzde, şirketlerin sürdürebilir işletme modellerini benimsemesi gerekiyor"

İSTANBUL (AA) - VSY Biotechnology, başarılı kurumsal dönüşüm çalışmaları, inovatif ve sürdürülebilir güçlü yapısı ile Ticaret Bakanlığı'nın TURQUALITY® Marka Destek Programı'na dahil oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, rekabet avantajı bulunan, uluslararası markalaşma yeteneğine sahip ve güçlü ürün grupları ile öne çıkan firmaları kapsayan Ticaret Bakanlığı Marka Destek Programı'na VSY Biotechnology de katıldı.

Bu program ile bakanlık nezdinde; kurumsal, finansal ve operasyonel çerçevede firmalara destek sağlanıyor; markalaşmaya yönelik önemli bir platform oluşturuluyor. Üye firmaların; üretim, pazarlama, satış ve satış sonrası hizmetlerini içeren bütün süreçlerinde, yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve gelişimlerine güç katmak amacıyla çalışmalar yapılıyor.

Desteklenen firmalar, kendi markalarıyla uluslararası alanda iyi bir global oyuncu olarak Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesine katkı sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen VSY Biotechnology Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ercan Varlıbaş, tüm dünyada sınırların kalktığı ve yoğun bir rekabetin yaşandığı günümüzde, şirketlerin sürdürebilir işletme modellerini benimsemesi gerektiğini belirtti.

Varlıbaş, şunları kaydetti:

"Sürdürülebilir ve verimli bir mekanizmaya sahip kurumsal bir yapının oluşturulması şirketler için zorunlu bir hale dönüştü. Günümüzde, hiçbir şirket geleneksel iş yapış modelleriyle varlığını sürdüremeyecektir. Yönetişim kavramına odaklı, uzmanlaşmış, çevre ve insan varlıklarının kalıcılığı yönünde çalışmalarını sürdüren şirketler 21’inci yüzyılın ekonomisinin aktörleri oluyor. VSY Biotechnology de bu kuruluşlar arasında yer alarak, daha güçlü bir rota çizebilmesi yönünde, TURQUALITY® Marka Programı’na katılım sağladı. Bu süreçte, özverili ve koordinasyonlu bir şekilde çalışmaları sürdüren ekibimize teşekkür ederim."

VSY Biotechnology Üst Yöneticisi (CEO) Dr. Fatih Ergin ise çıkış noktası itibarıyla, firmaların ulusal ve uluslararası düzeyde markalaşma hedeflerine katkıda bulunmayı amaçlayan TURQUALITY® Marka Destek Programı'na katılıyor olmaktan dolayı mutlu olduklarını, güçlü kurumsal yapıları sayesinde hızlı ve güvenli bir şekilde büyüdüklerini belirtti.

Ergin, "Bu program, VSY Biotechnology’nin uluslararası pazarlarda daha etkin rol almasında, başarılarının daha da artmasında etkili olacaktır. Başta VSY Biotechnology yönetimi olmak üzere, tüm çalışanlarımıza gösterdikleri çaba ve katkılar için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

VSY Biotechnology Kurumsal İletişim ve Pazarlama Direktörü Berna Özel Güvensan da sözlerini şöyle sürdürdü:

" Türkiye’de değil dünyada da medikal cihaz, ilaç ve biyoteknoloji sektörlerinde öncü ve belirleyici rolümüzün gereği olarak profesyonel düzeyde TURQUALITY® Marka Programı'nın öngördüğü süreç ve aşamalarla ilgili çalışmalarımız bulunuyor. İnovatif ürünlerimizle pazarlamada rekabet avantajı sağlamamızda ve ürünlerimizin uluslararası pazarlarda markalaşmasında, TURQUALITY® Marka Programı’nın önemine inanıyorum. VSY Biotechnology TURQUALITY® Programı’na katılım hakkı kazanarak, geleceğe de hazır olduğunu ortaya koydu."

VSY Biotechnology Üretim ve Tedarik Zinciri Direktörü Can Demirkaya, VSY Biotechnology’nin güçlü uluslararası organizasyon ağının, firmanın markalaşmasındaki en önemli unsurlardan biri olduğunu belirterek, "Dünyanın 70 ülkesine ihracat gerçekleştiriyoruz, dünyadaki distribütör ağımız büyüyor, her gün daha çok kişiye ulaşıyoruz. Marka imajımızı güçlendirmemizi sağlayan en önemli unsurlardan biri güvenli ve hızlı bir tedarik zinciriyle birlikte oluşan müşteri memnuniyetidir." değerlendirmesinde bulundu.

VSY Biotechnology CSO'su Sertan Yılmaz, pazarlama ve satış stratejileri ile TURQUALITY® Marka Destek Programı’nın uyum sağladığını belirterek "VSY Biotechnology olarak 20 yılı aşkın bir süredir faaliyet gösteriyoruz, dünyada ilkleri oluşturan ürünlere imza attık. Dünyanın ilk ve tek sinüzoidal trifokal göz içi lensini dünyaya tanıttık. Ürün yelpazemizi inovatif ürünlerimizle geliştirmeye, uluslararası pazarlardaki yapımızı güçlendirmeye ve müşteri memnuniyetini artırmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

VSY Biotechnology Teknik Birimler Direktörü Meryem Anteplioğlu da "Sürdürülebilir yapıda Ar-Ge, inovasyon, yeni ürün çalışmaları gerçekleştiren bir yapımız var. Üstün bir teknoloji ile pazarlarda farklılaşmamızı sağlayacak yeni ürün stratejilerimizi VSY Biotechnology’nin ilgili birimleriyle koordineli bir şekilde geliştiriyoruz. olayı memnuniyet duyuyorum." dedi.

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