WhatsApp 50 bin dolar dağıtacak!

WhatsApp Araştırma Ödülleri adıyla duyurulan fon, çok aşamalı olarak hayata geçirilecek. Buna göre, ilk aşamada herhangi bir sosyal bilim ya da ilgili disiplin kullanarak bu problem alanında teknolojinin günümüz toplumundaki etkisine ışık tutanlar seçilecek.

Toplam 180 ülkede 1,5 milyarı aşan kullanıcı ile WhatsApp, en popüler mesajlaşma yazılımı olmayı sürdürürken, özellikle sosyal ağların en büyük problemi hâline gelen yalan haberin de paylaşım noktalarıdan birisi olarak dikkat çekiyor.

FON BUNLARLA SINIRLI DEĞİL

Habertürk'ün haberine göre, WhatsApp, araştırma fonunda öncelikli bazı alanlar da belirlemiş durumda. Bunların başında problemli içeriklerin bilgi işleme süreci geliyor. Seçimlerle ilgili bilgiler, ağ etkileri ve paylaşımların viral karakteristikleri, dijital okur yazarlık ve yanlış bilgiler, şifreli sistemlerde problematik davranışların tespiti de diğer konular olarak öne çıkıyor. Ancak fon bunlarla sınırlı değil. Kapsama dahil olabilecek diğer çalışmalar da ödüle tabi olabilecek.

12 Ağustos'a kadar yapılacak olan başvurular ve fon detayları için bu adresi ziyaret edebilirsiniz.

