FİNANS

WhatsApp 50 bin dolar dağıtacak!

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.07.2018 21:31 | Son Güncelleme

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yayımladığı bir blog gönderisiyle yalan haberle mücadele amacıyla bir fon başlattığını duyurdu. Buna göre, WhatsApp'taki yanlış bilgilendirmelere sebep olan sorunlarla ilgili araştırma yapanlara toplamı 50 bin dolar olmak üzere çeşitli ödüller verilecek.

WhatsApp 50 bin dolar dağıtacak!

WhatsApp Araştırma Ödülleri adıyla duyurulan fon, çok aşamalı olarak hayata geçirilecek. Buna göre, ilk aşamada herhangi bir sosyal bilim ya da ilgili disiplin kullanarak bu problem alanında teknolojinin günümüz toplumundaki etkisine ışık tutanlar seçilecek.

Toplam 180 ülkede 1,5 milyarı aşan kullanıcı ile WhatsApp, en popüler mesajlaşma yazılımı olmayı sürdürürken, özellikle sosyal ağların en büyük problemi hâline gelen yalan haberin de paylaşım noktalarıdan birisi olarak dikkat çekiyor.

FON BUNLARLA SINIRLI DEĞİL

Habertürk'ün haberine göre, WhatsApp, araştırma fonunda öncelikli bazı alanlar da belirlemiş durumda. Bunların başında problemli içeriklerin bilgi işleme süreci geliyor. Seçimlerle ilgili bilgiler, ağ etkileri ve paylaşımların viral karakteristikleri, dijital okur yazarlık ve yanlış bilgiler, şifreli sistemlerde problematik davranışların tespiti de diğer konular olarak öne çıkıyor. Ancak fon bunlarla sınırlı değil. Kapsama dahil olabilecek diğer çalışmalar da ödüle tabi olabilecek.

12 Ağustos'a kadar yapılacak olan başvurular ve fon detayları için bu adresi ziyaret edebilirsiniz.

PARTNERGören inanamıyor! Ne olduğunu öğrenince...Gören inanamıyor! Ne olduğunu öğrenince...
Bomba iddia! Mediamarkt Teknosa'yı almak için görüşüyor!Bomba iddia! Mediamarkt Teknosa'yı almak için görüşüyor!
Nihat Zeybekci'den enflasyon yorumuNihat Zeybekci'den enflasyon yorumu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
WhatsApp Ödül WhatsApp Araştırma Ödülleri

En Çok Okunan Haberler

Denizdeki cesedin yanı başında hiçbir şey yokmuş gibi yüzmeye devam ettiler

Denizdeki cesedin yanı başında hiçbir şey yokmuş gibi yüzmeye devam ettiler

Son dakika: 2018 Kurbanlık fiyatları belli oldu!

Son dakika: 2018 Kurbanlık fiyatları belli oldu!

Arabada fuhuşun sonu kötü bitti

Arabada fuhuşun sonu kötü bitti

Beyaz çayın kilosu 4 bin TL'nin üzerinde! İşte beyaz çayın fayları

Beyaz çayın kilosu 4 bin TL'nin üzerinde! İşte beyaz çayın fayları

Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar oldu? İşte son durum...

Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar oldu? İşte son durum...

Bodrum'da son 5 yılın iyi turizm sezonu yaşanıyor!

Bodrum'da son 5 yılın iyi turizm sezonu yaşanıyor!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bomba iddia! Mediamarkt Teknosa'yı almak için görüşüyor!

Bomba iddia! Mediamarkt Teknosa'yı almak için görüşüyor!

Nihat Zeybekci'den enflasyon yorumu

Nihat Zeybekci'den enflasyon yorumu

Domatesin kilosu 7 lira'dan 4 liraya düştü

Domatesin kilosu 7 lira'dan 4 liraya düştü

Beyaz çayın kilosu 4 bin TL'nin üzerinde! İşte beyaz çayın fayları

Beyaz çayın kilosu 4 bin TL'nin üzerinde! İşte beyaz çayın fayları

Amazon Prime Day'in tarihi belli oldu

Amazon Prime Day'in tarihi belli oldu

Milyonerler 119 milyar liralık döviz aldı

Milyonerler 119 milyar liralık döviz aldı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.