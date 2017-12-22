Whatsapp'ta böyle dolandırıyorlar

22 Aralık 2017 10:54
Whatsapp'ta böyle dolandırıyorlar

Dünyanın en büyük mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp'ın ismini kullanarak dolandırıcılık yapanlara karşı dava açıldı.

Dünyanın en büyük mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp'ın ismini kullanarak dolandırıcılık yapanlara karşı dava açıldı. Av. Murat Eltutan’ın müşteki olarak yapmış olduğu şikayete, İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi, "Bilişim Sistemleri, Banka veya Kredi Kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan dava açtı.
 
"WhatsApp uygulamanızın süresi dolmak üzere, yenileyiniz" şeklinde gelen mesajlar konusunda yargıdan uzun süredir, “Konunun hukuki olduğu ve tüketici mahkemeleri ile tüketici hakem heyetini ilgilendirdiği” gerekçeleriyle kovuşturmaya yer olmadığından takipsizlik kararı çıkıyordu. Açılan bu davayla birlikte, yargıdan emsal sayılabilecek bir karar gelmiş oldu.
 
 
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