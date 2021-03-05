Wood Mackenzie: Petrol fiyatları nisanda 70-75 dolara yükselecek

Merkezi İskoçya'da bulunan Wood Mackenzie danışmanlık şirketinin yaptığı açıklamaya göre, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun, mevcut üretim kesintisini bir ay daha uzatma kararıyla petrol fiyatlarının nisanda varil başına 70-75 dolara yükselmesi bekleniyor.

'KÜRESEL PETROL STOKLARI AZALACAK'

Küresel petrol talebinin bu yıl geçen yıla göre günlük 6 milyon 300 bin varil artacağını öngören şirkete göre, Rusya ve Kazakistan'ın üretimindeki kısmi artışlar dışında OPEC+ grubunun nisanda üretimini artırmaması, yaz mevsiminin de yaklaşmasıyla stokların günlük 1 milyon varilden fazla azalmasını sağlayabilir.

OPEC+ grubunun kararı sonrasında petrol stoklarında beklenen düşüşün arz-talep dengesini sağlaması ve nisanda petrol fiyatlarının varil başına 70-75 dolara kadar yükselmesi bekleniyor.

OPEC+ ÜRETİMİ KESTİ PİYASALAR KARIŞTI

Açıklamada görüşlerine yer verilen Wood Mackenzie Başkan Yardımcısı Ann-Louise Hittle, tahminlerle hareket etmek yerine petrol talebinin toparlanmasını beklemeyi tercih eden OPEC+ grubunun, üretim kesintisini 1 ay daha uzatmasının piyasalarda şaşkınlık oluşturduğu ifade etti.