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Wood Mackenzie: Petrol fiyatları nisanda 70-75 dolara yükselecek

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.03.2021 14:25 | Son Güncelleme

Araştırma ve danışmanlık şirketi Wood Mackenzie'den gelen açıklamada, küresel petrol stoklarının nisan ayı itibarıyla azalacağı öngörülüyor.

Wood Mackenzie: Petrol fiyatları nisanda 70-75 dolara yükselecek

Merkezi İskoçya'da bulunan Wood Mackenzie danışmanlık şirketinin yaptığı açıklamaya göre, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun, mevcut üretim kesintisini bir ay daha uzatma kararıyla petrol fiyatlarının nisanda varil başına 70-75 dolara yükselmesi bekleniyor.

'KÜRESEL PETROL STOKLARI AZALACAK'

Küresel petrol talebinin bu yıl geçen yıla göre günlük 6 milyon 300 bin varil artacağını öngören şirkete göre, Rusya ve Kazakistan'ın üretimindeki kısmi artışlar dışında OPEC+ grubunun nisanda üretimini artırmaması, yaz mevsiminin de yaklaşmasıyla stokların günlük 1 milyon varilden fazla azalmasını sağlayabilir.

OPEC+ grubunun kararı sonrasında petrol stoklarında beklenen düşüşün arz-talep dengesini sağlaması ve nisanda petrol fiyatlarının varil başına 70-75 dolara kadar yükselmesi bekleniyor.

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OPEC+ ÜRETİMİ KESTİ PİYASALAR KARIŞTI

Açıklamada görüşlerine yer verilen Wood Mackenzie Başkan Yardımcısı Ann-Louise Hittle, tahminlerle hareket etmek yerine petrol talebinin toparlanmasını beklemeyi tercih eden OPEC+ grubunun, üretim kesintisini 1 ay daha uzatmasının piyasalarda şaşkınlık oluşturduğu ifade etti.

Hittle, piyasaların OPEC+ grubunun aldığı kararın aksine, arz-talep dengesinde yaşanan daralma nedeniyle üretimde önemli bir artış beklediğini belirterek, "Açıkça görülüyor ki OPEC+ grubu, talebin toparlanması için temkinli bir yaklaşım benimsemeye karar verdi. Ancak, güçlü bir stok düşüşü için daha gözle görülür bir işaret beklenmesi, bu işaret geldiği zaman fiyatların şimdiki seviyeye göre çoktan yükselmiş olacağı anlamına gelir." değerlendirmesinde bulundu.

'PETROL FİYATLARI ARTABİLİR'

Petrol talebinde bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre günlük yaklaşık 14 milyon varillik güçlü bir toparlanma beklediklerini kaydeden Hittle, "OPEC+ ülkelerinin üretim kesintisiyle nisanda talep artarken, fiyatlar üzerindeki yukarı yönlü baskının devam etmesi bekleniyor. Bu yıl talepte beklenen günlük 6 milyon 300 bin varillik artışla karşılaştırıldığında, küresel petrol arzının günlük 1 milyon 500 bin varille çok daha az artacağını tahmin ediyoruz. Buna dayanarak, piyasa yılın geri kalanında sürekli stok düşüşünün yaşandığı bir döneme giriyor." ifadelerini kullandı.

AA

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