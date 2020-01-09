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  4. Workup Girişimcilik Programı'nın 6. dönem girişimleri belli oldu

Workup Girişimcilik Programı'nın 6. dönem girişimleri belli oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.01.2020 18:44 | Son Güncelleme

Workup Girişimcilik Programı'nın 6. dönem girişimleri belli oldu

İSTANBUL (AA) - Türkiye İş Bankası’nın ana destekçisi olduğu, Kolektif House tarafından yürütülen Workup Girişimcilik Programı'nın 6. dönemi, kendi alanlarında başarılı 14 girişim ile başlıyor.

Türkiye İş Bankası açıklamasına göre, ölçeklenebilir ve sürdürülebilir iş modeli bulunan, teknoloji odaklı, erken aşama girişimleri destekleyen Workup Girişimcilik Programı, İş Bankası’nın ana desteği ile Kolektif House bünyesinde 2017 yılından beri kesintisiz olarak devam ediyor.

Geçen aralık ayında gerçekleşen Demo Day ile 5. dönemi tamamlanan ve bugüne kadar 67 girişimin kabul edildiği programdan 49 girişim mezun oldu.

6 ay süren programda girişimlere; ofis desteğinin yanı sıra kendi alanlarında uzman kişilerden mentorluk, girişimlerin ihtiyaç duyacağı alanlarda eğitim, ücretsiz bulut ve sunucu kullanım hakkı ve benzeri destek paketleri, İş Bankası Grubu başta olmak üzere iş birliği ve yatırım imkanlarına erişim fırsatları, yurt içi ve yurt dışı etkinliklere katılım hakkı ile basılı ve dijital mecralarda kendilerini tanıtma olanağı sunuluyor.

Workup Girişimcilik Programı'nın yeni dönem seçimleri, 8 Ocak’ta Workup ekibinin yanı sıra programdan mezun olanlar, mentorlar, İş Bankası ve iştirak şirketlerinin yöneticilerinden oluşan geniş bir izleyici kitlesi önünde gerçekleşti. Etkinlik sonrası katılımcıların oyları ile seçilen girişimler, programın 13 Ocak 2020'de başlayacak 6. dönemine kabul edildiler.

- Programa kabul edilen 14 girişim

Programa kabul edilen 14 girişim şöyle:

"Agrinte: Sensör verileriyle tarım ürünlerinin gelişimi ve hastalıkları üzerine yapay zekaya dayalı tahmin analizleri yapan girişim.

Aktivido: Deneyim aktiviteleri, doğa ve adrenalin sporlarıyla ilgili eğitimlerle, macera turları gibi çok sayıda etkinliği aynı çatı altında toplayan online pazar yeri.

B2 Metric AI: Sigorta ve finans sektöründe sahteciliği önleyerek poliçelendirme süreçlerini optimize eden bulut tabanlı yapay zeka yazılımı.

Bartme: Kişiler arası eşya takas platformu.

Enhencer: Firmaların müşteri davranışlarını yalın biçimde tahmin ederek aksiyon almalarını sağlayan makine öğrenmesi platformu.

Enpratik: Abonelik sistemi ile hazır web sitesi yazılımı ve tasarımları sağlayan platform.

Headports: İşe alım sürecinde adayların yetkinliklerini yapay zeka tabanlı algoritmayla değerlendiren, yetenekleri keşfedip analiz eden girişim.

Hipicon: Yaratıcı ve farklı tasarım ürünlerini müşterilere sunan e-ticaret platformu.

Justifi: Makine öğrenmesi ile belgelerin doğruluğunu ve gerçekliğini teyit eden girişim.

Mindsite: Markaların ve rakiplerinin e-ticaret sitelerinde ve perakendedeki tüm ürünlerinin fiyat, görünürlük, promosyon ve aktivite bilgilerinin anlık takibini yapıp raporlayan yazılım.

Omnisight: Açık hava reklamcılığı için yapay zeka ile gerçek zamanlı verileri, modüler cihazlar kullanarak toplayıp analiz eden ve verilere dayalı tahminler üreten yazılım.

Process Eye: Görüntü işleme teknolojisi ile seri üretim hatlarında kalite kontrolü yapan, böylelikle insan hatalarının önüne geçerek maliyet tasarrufu sağlayan yazılım.

SFM Yazılım: Üretim firmalarının, mevcut üretim verilerinden yararlanarak makine öğrenmesi yöntemleriyle oluşturulan model ile hızlı ve yüksek doğrulukta üretim maliyeti tahmini yapmalarını sağlayan SaaS girişimi.

Vahaa: İklimden ve mevsimsellikten bağımsız olarak, besin değeri yüksek, taze ve izlenebilir meyve ve sebze üretimi için hydroponics yöntemi ve IoT cihazları kullanarak kentsel tarıma alternatif sunan akıllı tarım girişimi."

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Türkiye İş Bankası,

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