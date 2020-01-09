Workup Girişimcilik Programı'nın 6. dönem girişimleri belli oldu

İSTANBUL (AA) - Türkiye İş Bankası’nın ana destekçisi olduğu, Kolektif House tarafından yürütülen Workup Girişimcilik Programı'nın 6. dönemi, kendi alanlarında başarılı 14 girişim ile başlıyor.

Türkiye İş Bankası açıklamasına göre, ölçeklenebilir ve sürdürülebilir iş modeli bulunan, teknoloji odaklı, erken aşama girişimleri destekleyen Workup Girişimcilik Programı, İş Bankası’nın ana desteği ile Kolektif House bünyesinde 2017 yılından beri kesintisiz olarak devam ediyor.

Geçen aralık ayında gerçekleşen Demo Day ile 5. dönemi tamamlanan ve bugüne kadar 67 girişimin kabul edildiği programdan 49 girişim mezun oldu.

6 ay süren programda girişimlere; ofis desteğinin yanı sıra kendi alanlarında uzman kişilerden mentorluk, girişimlerin ihtiyaç duyacağı alanlarda eğitim, ücretsiz bulut ve sunucu kullanım hakkı ve benzeri destek paketleri, İş Bankası Grubu başta olmak üzere iş birliği ve yatırım imkanlarına erişim fırsatları, yurt içi ve yurt dışı etkinliklere katılım hakkı ile basılı ve dijital mecralarda kendilerini tanıtma olanağı sunuluyor.