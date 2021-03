WOW - Dünya Kadınlar Festivali başladı, 'Şehirde Kadın Olmak' konuşuluyor

Toplumsal cinsiyeti odağına alarak kapsayıcı bir alan yaratmayı hedefleyen WOW - Dünya Kadınlar Festivali İstanbul, on beş milyondan fazla kişinin yaşadığı İstanbul’da “Şehirde Kadın Olmak” temasını ele alıyor. Festival, WOW Vakfı Başkanı ve kurucusu Jude Kelly, British Council Türkiye Direktörü Cherry Gough, British Council Mütevelli Heyeti Başkanı Stevie Spring ve Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı’nın açılış konuşmaları ile başladı.

WOW - Women of the World Vakfı, Jude Kelly tarafından 2018’de, global WOW Dünya Kadınlar Festivali hareketini hayata geçirmek amacıyla kuruldu. Festival ilk kez Birleşik Krallık’ta 2010’da kadın ve kız çocuklarını kutlamak, potansiyellerini kısıtlayan engelleri anlamak için ve karşılaştıkları sorunlara dair farkındalığı artırmak ve bu sorunlara kolektif çözümler geliştirmek amacıyla düzenlendi. İstanbul da bu yıl 5-6-7 Mart’ta gerçekleşecek olan festivalle birlikte bu hareketin içinde yer alıyor. British Council ve Sabancı Vakfı iş birliğiyle düzenlenen ve 100’den fazla kişi ve kurumun katıldığı festival, YouTube hesaplarından ücretsiz izlenebiliyor.

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi’nin raporuna göre; pandemi nedeniyle dünya genelinde 47 milyon kadın ve kız çocuğu aşırı yoksulluğa sürükleniyor. Erken yaşta evlilikler ve kız çocuklarının okulu bırakma oranlarında artış bekleniyor. Ayrıca, kadına yönelik şiddet vakalarının en az yüzde 20 oranında arttığı görülüyor. Böylesi bir zamanda güç birliği yapmaya ve dayanışmaya her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Bu anlamda sivil toplumla sanat dünyası arasında köprü kuran Dünya Kadınlar Festivali’ni çok önemli buluyoruz. Üç gün sürecek festivalde yalnızca sorunlar ve çözüm yolları tartışılmayacak, aynı zamanda bugüne kadar elde edilen kazanımlar da hatırlanacak. Geçmişten bugüne kazanımları hatırlamak, yeni mücadeleler için özellikle pandemiden sonra en güçlü motivasyon kaynağımız olacak. Bugün hala siyasette, istihdamda ve karar alma mekanizmalarında kadınların temsilinin çok düşük olduğunu görüyoruz. Bu demek oluyor ki kadınların sesini daha da görünür kılmalıyız.

Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı eşitsizliklerin daha da derinleştiği pandemi sürecinden en çok kadınlar ve kız çocukları etkilendiğinin altını çizdi. Festivalin açılışında konuşan Güler Sabancı şu ifadelere yer verdi: “Kadın hakları mücadelesinde en güncel konuları tartışacağımız bu heyecan verici festivalde aynı zamanda kazanımlarımızı kutlayacağız. Sabancı Vakfı olarak, 47 yıldır kadınlar ve kız çocukları her zaman önceliğimiz oldu. Pandemi sürecinde de maalesef, özellikle kadın hakları alanında uzun yıllardır elde edilen kazanımları kaybetme riskiyle karşı karşıyayız.

Festivalde açılış konuşması yapan WOW Vakfı Başkanı ve kurucusu Jude Kelly ise şöyle konuştu: “WOW İstanbul uzun süredir benim ve Türkiye'deki partnerlerimizin hayaliydi, ve bugün, WOW İstanbul martta dünyanın dört bir yanındaki muhteşem WOW'lar arasına katılıyor. WOW Rio, WOW New York, WOW Pakistan ve Avustralya, Tayvan ve Bangladeş’teki Think In’ler gibi. Bu kovid dönemi hepimiz için çok zorlu geçse de genç kızların ve kadınların cinsiyet eşitliğinin olduğu bir dünya uğruna mücadele etmek için direnç ve kararlılıkla nasıl öne atıldığını görmek müthiş. WOW hareketini genç kızların ve kadınların tamamen saygı gördüğü potansiyellerine tamamen ulaşabildikleri, engellerle başa çıkmak zorunda kalmadıkları şiddete maruz kalmadıkları, mecbur oldukları için haksız bir duruma boyun eğmek zorunda kalmadıkları bir dünyayı hayattayken görmek istediğim için kurdum.

Hayatın her alanında eşit katılıma ihtiyacımız var. Bu yüzden, bu festivalde sadece kadınların sesini duyacağız. İnanıyorum ki bu festival bizlere birlikte olmanın önemini ve dayanışmanın gücünü bir kez daha gösterecek. Hepimize umut ve güç veren bir festival olmasını diliyor, daha eşitlikçi bir dünya hayaliyle tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ’nü şimdiden kutluyorum.”

YOUTUBE'DAN CANLI YAYINLANACAK

Birleşik Krallık ve Türkiye’nin yükselen müzisyenlerinin ve performans sanatçılarının performansları da British Council ve Sabancı Vakfı YouTube hesapları aracılığı ile izleyici ile buluşacak. WOW Performans bölümü, Birleşik Krallık’tan MAYK Tiyatrosu iş birliği ile davet edilen, deneyselliği ve önceden belirlenmiş olanla kendiliğinden olanın etkileşimini kucaklayan dansçı Laila Diallo ile performans, koreografi ve canlı sanat alanlarında çalışan Jo Bannon’un sahne almasıyla başlayacak. WOW Sesler bölümünün ilkinde ise Birleşik Krallık’tan Selector Radyo katkılarıyla Neo-soul ve folk müziği karışımı tarzıyla şarkıcı ve söz yazarı Maya Law, dinleyeni her an değişik bir ses manzarasına sokan çok disiplinli sanatçı Heka ve armonik vokalleriyle incelikli şarkı yazımına hayat veren Bryony Jarman-Pinto yer alacak. Festivalin ilk günü Serious Müzik’in programlamasıyla WOW Konser’de yer alacak olan yetenekli kemane sanatçısı Melisa Yıldırım ile yarı Bahreynli yarı İngiliz trompet sanatçısı muhteşem Yazz Ahmed’in performanslarıyla son bulacak.