Xerox, Fujifilm'le birleşmekten vazgeçti

112 yıldır baskı teknolojisi alanında faaliyet gösteren Xerox'un , Japon devi Fujifilm'e satışı durdu zira Xerox'un yüzde 15'ine sahip ünlü yatırımcılar Carl Icahn ve Darwin Deason, 6,1 milyar dolarlık anlaşmanın şirketin değerinin altında olduğu gerekçesiyle satışa karşı çıktı. Pazarlıklar sene başından bu yana devam ediyordu.

Fujifilm yaptığı resmi açıklamada kararın tek taraflı olduğunu söyleyerek " Xerox'un anlaşmamızı feshetmek için yasal hakkı yok. Zararımıza karşı yasal yollara başvurmak da dahil muhtemel seçenekleri yeniden gözden geçiriyoruz" ifadelerine yer verdi.

Karardan memnun olduğunu söyleyen Carl Icahn ise " Xerox'un kontrolünü Fujifilm'e devredecek bu sağlıksız anlaşmanın iptal edilmesinden çok mutluyuz" diye konuştu.

Icahn, hisse başına, tamamı nakit olmak üzere en az 40 dolarlık bir anlaşmaya sıcak baktığı ancak Fujifilm'in 28 dolar üzerine çıkmadığı belirtiliyor.

Xerox'un 2012'den beri CEO'luk görevini yürüten Jeff Jacobson'un işine mayıs başında son verilmiş, analistler bu kararın Fujifilm'e satışla alakalı alındığını savunmuştu.