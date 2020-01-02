Yaban hayatına yem desteği

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, özellikle kış aylarında yiyecek sıkıntısı yaşayan yaban hayvanları ve kuş türleri için yem takviyesi yapıyor.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, her yıl tonlarca yem yaban hayatıyla buluşturuluyor. Havaların soğumaya başlamasıyla yemleme çalışmaları tüm hızıyla başladı. DKMP ekipleri tarafından son 7 yıllık dönemde tabiata 2 milyon 638 bin 339 kilogram yem takviyesi yapıldı. 2018-2019 yemleme dönemindeyse yaban hayatı için tabiata 287 bin 421 kilogram yem bırakılmıştı.

Yemleme çalışmalarıyla ağır kış şartlarının sonucunda aç kalan hayvanların yerleşim yerlerine yaklaşarak can ve mal kayıplarına sebep olmaları engellenirken, yaban hayvan popülasyonu da destekleniyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yeni yıl öncesinde Bolu'da, Abant Tabiat Parkı bölgesinde yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı. Pakdemirli, "Doğal hayatı desteklemek anlamında kışın bu zamanında doğal hayatta yaşayan hayvanların beslenmeleriyle ilgili problem olmasın diye DKMP Genel Müdürlüğü yemleme yapıyor. Doğal hayatın devamı için bundan sonra da çalışmalarımız ve gayretlerimiz sürecek." değerlendirmesinde bulundu.

