Yabancı plakalı araç sahipleri artık ücret ödeyecek

Arslan yaptığı açıklamada, yabancı plakalı araçların şu ana kadar Türkiye'nin otoyol ve köprülerini ücret ödemeden kullandığını ve bunun ülke ekonomisi açısından ciddi zarara neden olduğunu söyledi.

Yabancı plakalı araçlara uygulanacak geçiş ücretlerine yönelik çalışmaların uzun süredir devam ettiğini belirten Arslan, ücretli karayollarında yabancı plakalı araçlara ai̇t geçi̇ş ücretleri̇ ve i̇dari̇ para cezalarının tahsi̇li̇ne i̇li̇şki̇n yönetmeli̇ğin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini anımsattı.

Arslan, söz konusu yönetmelik kapsamında geçiş ücreti ve idari para cezası borcu olan yabancı plakalı araçların borçlarını ödemeleri gerektiğine işaret ederek, "Yabancı plakalı araç sürücüleri, Türk vatandaşı olup olmadığına bakılmaksızın ücretli karayolundan geçiş yapmaları halinde belirlenen tarifeye göre ücret ödeyecek" dedi.

Yabancı plakalı araç sürücüsünün, geçiş ücreti toplama sistemlerinden herhangi birinin abonesi olması ve kullanılabilir vaziyette yeterli bakiyeye sahip etiket bulundurması gerektiğini vurgulayan Arslan, araç kullanıcısının, etiketin sağlam ve çalışır olmasından, araç plakalarının temiz ve okunaklı durumda bulunmasından sorumlu tutulacağını dile getirdi.