FİNANS

Yabancı plakalı araçlar, trafik cezaları ödenmeden yurt dışına çıkamayacak

21 Şubat 2018 15:26

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Türkiye'de bulunan yabancı plakalı araçların aldığı trafik cezalarını gümrük kapılarında tahsil etmek için Gelir İdaresi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü ile ortaklaşa proje hazırladı. Resmi Gazete'de yönetmeliği yayınlanan yeni uygulamaya göre, yabancı plakalı araçlar trafik cezalarını gümrüklerde ödemeden çıkış yapamayacak.

Yabancı plakalı araçlar, trafik cezaları ödenmeden yurt dışına çıkamayacak
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın, yabancı araçların aldığı trafik cezalarının gümrüklerde tahsil edilmesine yönelik yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre artık Türkiye'de trafik cezası kesilen yabancı plakalı araçlar sürücüsünün Türk ya da yabancı olmasına bakılmaksızın, ödeme yapmadan Türkiye'den çıkış yapamayacak. Yeni uygulamada Emniyet Genel Müdürlüğü kesilen trafik cezalarını Gelir İdaresi Başkanlığı'na, birbirine entegre edilecek bilgisayar sistemleri sayesinde de Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın özellikle araç tescil bölümlerinde kullanılan 'Taşıt-1' ve 'Taşıt-2' isimli programlarına yüklenecek. Türkiye'den çıkış yapmak için sınır kapısına gelen araçlar gümrük araç tescil bölümünde işlemleri sırasında trafik cezası varsa, gümrükteki veznelere ödeme yapmadan yurt dışına çıkamayacak. Bilgisayar otomasyonun alt yapı çalışmaları sürerken, yeni uygulamanın kısa sürede tüm gümrük kapılarında hizmete alınması hedefleniyor.

CEZA ÖDENMEZSE İŞLEMİ YAPILMAYACAK
 
Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliği göre, trafik cezası bulunan yabancı araçlar gümrüklerde ödeme yapmadığı takdirde çıkış işlemleri yapılmayacağı şöyle belirtildi:
 
"Uluslararası sözleşme hükümleri saklı olmak üzere, tescil edildiği ülkenin tescil belgesi ve tescil plakası ile Türkiyeye giren ve tescil edilecek araçların trafik cezaları tahsil edilmeden tescil işlemi yapılmaz. Ülkeyi terk etmek üzere sınır kapılarına gelen yabancı plakalı araçlara ilişkin, sistemde tahsil edilmemiş trafik idari para cezası görünmesi halinde, trafik idari para cezası ödenmeden araçların ülkeyi terk etmesine Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca izin verilmez."
 
 
1000 SÜRÜCÜDEN 300'Ü YABANCI
 
Yunanistan'ın yanı sıra Bulgaristan'da sınır komşusu olan Edirne'de bir süre önce Trafik Elektronik Denetleme Sistemi firma tarafından tek taraflı feshedildi. Uygulamada olduğu dönemlerde kule radar cihazlarında günde 1000 sürücüye ceza kesilirken, bunlardan 300 kadarını ise yabancı plakalı araçlar oluşturuyordu. Edirne Emniyet Müdürlüğü'nce kavşaklara kurulan kırmızı ışık denetim cihazları uygulamasına devam edilirken, trafik ekiplerince de araçlarla günde en az 8 saat olmak üzere radar uygulamasına devam ediyor. Avrupa açılan sınır kapları arasında çok tercih edilen Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Kapıkule Sınır Kapısı'nda yabancı plakalı araçların trafik cezaları tahsilatı polis ve gümrük görevlilerinin işlem yaptığı peronlarda kurulu olan vezneden yapılacak.

 

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