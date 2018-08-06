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Yabancı sermayeli şirketler Türkiye'ye akın etti

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.08.2018 16:44 | Son Güncelleme

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği verilerinden yapılan derlemeye göre, ülkede ocak-haziran döneminde 580'i anonim, 5 bin 202'si limited olmak üzere 5 bin 782 yabancı sermayeli şirket kuruldu. Geçen yılın aynı döneminde 420 anonim, 2 bin 418 limited olmak üzere 2 bin 838 yabancı sermayeli şirket faaliyete geçmişti. Böylece, yılın ilk yarısında kurulan yabancı şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 103,7 artış gösterdi.

Yabancı sermayeli şirketler Türkiye'ye akın etti

Türkiye'de yılın ilk yarısında kurulan yabancı sermayeli şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 103,7 artarak 5 bin 782 oldu.

AA muhabirinin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği verilerinden yaptığı derlemeye göre, ülkede ocak-haziran döneminde 580'i anonim, 5 bin 202'si limited olmak üzere 5 bin 782 yabancı sermayeli şirket kuruldu. Geçen yılın aynı döneminde 420 anonim, 2 bin 418 limited olmak üzere 2 bin 838 yabancı sermayeli şirket faaliyete geçmişti. Böylece, yılın ilk yarısında kurulan yabancı şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 103,7 artış gösterdi.

Bu şirketlerin illere göre dağılımı incelendiğinde, yılın ilk yarısında 31 şehirde anonim şirket kuruluşunun gerçekleştiği belirlendi. En fazla yabancı sermayeli anonim şirket İstanbul'da kuruldu. 382 yabancı sermayeli anonim şirketin faaliyete geçtiği İstanbul'u, 47 şirketle Ankara, 44 şirketle İzmir, 25 şirketle Antalya ve 20 şirketle Bursa izledi.

Söz konusu şirketler İstanbul'a 132 milyon 723 bin 535 lira, Ankara'ya 11 milyon 536 bin 497 lira, İzmir'e 6 milyon 171 bin 500 lira, Antalya'ya 2 milyon 524 bin 950 lira ve Bursa'ya 3 milyon 640 bin liralık yatırım yaptı.

Limited şirketlerin dağılımına bakıldığında, ocak-haziran döneminde 66 ilde limited şirket faaliyete geçti. İstanbul'da 3 bin 151, Mersin'de 276, Gaziantep'te 273, Hatay'da 236 ve Bursa'da 217 limited şirket kuruldu. Bu şirketlerin yatırımlarına bakıldığında, İstanbul'a 594 milyon 854 bin 600 lira, Mersin'e 52 milyon 761 bin 100 lira, Gaziantep'e 78 milyon 116 bin 900 lira, Hatay'a 70 milyon 754 bin 500 lira ve Bursa'ya 39 milyon 895 bin 250 liralık yatırım yapıldı.

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Kurulan şirketlerin sermayeleri

Bu dönemde, yabancı sermayeli kuruluşların Türkiye'ye gelerek ortaklık kurduğu şirketlerdeki payları, anonim olanlarda 174 milyon 480 bin 981 lira, limitedlerde 1 milyar 73 milyon 288 bin 500 lira oldu.

Kurulan şirketlerdeki yabancı sermaye oranı anonim şirketlerde yüzde 72,66, limited şirketlerde yüzde 80,13, toplamda yüzde 78,99 olarak kayıtlara geçti.

Yılın ilk 6 ayında, Türkiye'de kurulan anonim şirketlerdeki yabancıların geldiği ülkelere bakıldığında, İran 45 şirketle ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi, 31 şirketle Suudi Arabistan, 21 şirketle Almanya, 20'şer şirketle Hollanda ve Azerbaycan takip etti.

Bu şirketler sermayeleri bakımından değerlendirildiğinde, 23 milyon 727 bin lirayla Hollandalılar başı çekti. Bu ülkeyi 15 milyon 282 bin 500 lirayla Almanlar, 9 milyon 958 bin 435 lirayla İngilizler, 6 milyon 807 bin 900 lirayla Suudiler ve 4 milyon 503 bin 125 lirayla İranlılar izledi.

Söz konusu dönemde kurulan limited şirketlere bakıldığında, 773 şirketle Suriyeliler ilk sırayı aldı. Bu ülkeden gelen yatırımcıları, 551 şirketle Suudi Arabistanlı, 323 şirketle İranlı, 128 şirketle Mısırlı, 118 şirketle Iraklı yatırımcılar takip etti.

Bu dönemde kurulan şirketlerin sermayelerine bakıldığında ise 124 milyon 505 bin 550 lirayla Suudiler ilk sırada yer aldı. Suudileri 118 milyon 578 bin 550 lirayla Suriyeliler, 69 milyon 225 bin 150 lirayla Birleşik Arap Emirliklerinden gelenler, 39 milyon 493 bin 800 lirayla İranlılar, 29 milyon 292 bin 375 lirayla Azerbaycanlı şirketler izledi.AA

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Anahtar Kelimeler:
şirket TOBB yabancı sermaye

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