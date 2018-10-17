Yabancı turistlerin kartlı ödemeleri 2'ye katlandı

Yabancı kartlarla yapılan ödemeler haziran-eylül döneminde 2017'nin aynı sürecine göre yaklaşık iki katına çıkarak 21 milyar liraya ulaşırken, turistlerin en fazla ödeme yaptığı il İstanbul oldu.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından açıklanan verilere göre, eylül ayı itibarıyla Türkiye'de 65,5 milyon kredi kartı ve 140,2 milyon banka kartı bulunuyor. Geçen yılın eylül ayına göre kredi kartı sayısı yüzde 7, banka kartı sayısı ise yüzde 10 arttı.

Böylece Türkiye'de kullanılan kart adedi eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9 artarak 205,7 milyona ulaştı. Bu dönemde, banka ve kredi kartlarıyla toplam 74,2 milyar liralık ödeme yapıldı. Bu ödemenin 65,1 milyar lirası kredi kartı, 9,1 milyar lirası banka kartıyla gerçekleştirildi.

Banka kartıyla ödemelerde eylülde 2017'nin aynı ayına göre yüzde 48 artış yaşanırken, bu oran kredi kartında yüzde 28 oldu.

BKM Genel Kartlı Ödeme Endeksi'nin 12 ay hareketli ortalama gelişimi incelendiğinde eylülde, 1 yıl öncesine göre nominal olarak yüzde 20,2 ve reel olarak yüzde 5,6 büyüme gözlemlendi. Aynı dönemde, Hane Halkı Kartlı Ödeme Endeksi'nin 12 ay hareketli ortalama gelişimi incelendiğinde de büyüme oranı nominalde yüzde 17,4 ve reelde yüzde 3,2 oldu.

Yabancı kartlarla yapılan ödemelerin ortalama işlem tutarı 616 lira