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Yabancı yatırımcı Türkiye'de en çok 'paraya yatırım yapmak' istedi

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.03.2021 14:14 | Son Güncelleme

Rekabet Kurumunun incelediği birleşme ve devralma işlemleri arasında, hedef şirketin Türkiye kökenli olduğu işlemler içinde en yüksek değer 7 milyar 340 milyon lirayla "parasal aracı kuruluşların faaliyetleri" alanında gerçekleşti.

Yabancı yatırımcı Türkiye'de en çok 'paraya yatırım yapmak' istedi

Geçen yıl yabancı yatırımcılar tarafından 34 ayrı işlemde Türkiye kökenli şirketlere yatırım yapılması öngörüldü - Bunlar arasında ilk sırada 5 işlemle Almanya kökenli yatırımcılar yer aldı. Bunu 4 işlemle Birleşik Arap Emirlikleri ile Lüksemburg kökenli yatırımcılar izledi.

EN FAZLA İŞLEM DEĞERİ YABANCI YATIRIMCIDAN

Rekabet Kurumunun incelediği birleşme ve devralma işlemleri arasında, hedef şirketin Türkiye kökenli olduğu işlemler içinde en yüksek değer 7 milyar 340 milyon lirayla "parasal aracı kuruluşların faaliyetleri" alanında gerçekleşirken, bu değer 2020 yılında bildirilen Türkiye işlemlerinin toplam değerinin dörtte birini oluşturdu.

Rekabet Kurumunun "2020 Yılına İlişkin Birleşme ve Devralma Görünüm Raporu"ndan yaptığı derlemeye göre, Kurum, 2019 yılında 208 birleşme ve devralma işlemini incelerken bu sayı 2020'de 220 olarak gerçekleşti.

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Söz konusu birleşme ve devralmaların 30'unda tarafların tümü Türkiye kökenli, 139'unda ise tümü yabancı ülke yasalarına göre kurulmuş şirketlerden oluşurken, 38'inde ise işlem taraflarından en az birer tanesinin Türkiye ve yabancı kökenli şirketler olduğu belirlendi. Kapsam dışı veya diğer kategorisinde yer alan toplam 13 işlem bu gruplamaya dahil edilmedi.

Tüm işlemlerde tüm tarafları Türkiye kökenli olan şirketler arasında gerçekleştirilen birleşme ve devralmaların toplam işlem değeri 6 milyar 632 milyon lira, aynı dönemde tüm tarafları yabancı şirketler olan işlemlerde gerçekleşen toplam işlem değeri 2 trilyon 669 milyar lira, işlem taraflarında Türkiye ve yabancı kökenli şirketlerden oluşan birleşme ve devralmalarda bildirilen işlem değeri 21 milyar 846 milyon lira oldu.

YABANCI YATIRIMCILARIN DEVRALMA TALEPLERİ

2020 yılında Türkiye kökenli şirketlerin devir konusu olduğu devralma işlemlerinde yabancı yatırımcılarca yapılması öngörülen 34 ayrı işlemde toplam yatırım tutarı yaklaşık 10,7 milyar lira oldu.

Geçen yıl işlem bazında yapılan sıralamaya göre, ilk sırada 5 işlemle Almanya kökenli yatırımcılar yer aldı.

İkinci sırada 4'er işlemle Birleşik Arap Emirlikleri ile Lüksemburg kökenli yatırımcılar gelirken, bunları 3 işlemle ABD, 2'şer işlemle Avusturya, İngiltere, İsviçre ve Katar izledi.

Öte yandan, Azerbaycan, Belçika, Çekya, Güney Kore, Hollanda, İrlanda, İsveç, İtalya, Japonya ve Polonya'daki yabancı yatırımcılardan da Türkiye kökenli şirketleri devralmak için birer başvuru işlemi incelendi.

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PARASAL YATIRIMCI FAALİYETLERİNE İLGİ BÜYÜK

Geçen yıl 75 işlemde hedef şirketin Türkiye kökenli olduğu görülürken, bu işlemlerde toplam bedel 29 milyar 192 milyon lira olarak hesaplandı.

Ekonomik faaliyet alanı bakımından, hedef şirketin Türkiye kökenli olduğu işlemler içinde en yüksek işlem değeri 7 milyar 340 milyon lirayla "parasal aracı kuruluşların faaliyetleri" alanında gerçekleşti.

Bu alandaki işlem değeri 2020 yılında bildirilen Türkiye işlemlerinin toplam değerinin yaklaşık yüzde 25,2'sine karşılık geldi.

Söz konusu alanı yaklaşık 3,7 milyar lirayla "belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki diğer toptan ticaret", 2,3 milyar lirayla "ikamet amaçlı olan veya olmayan binaların inşaatı grubu", 2,1 milyar lirayla "motorlu kara taşıtlarının imalatına yönelik işlemler" takip etti.

En yüksek işlem hacmi kaydedilen diğer faaliyet alanları ise yaklaşık 1,5 milyar lirayla "temel eczacılık ürünleri imalatı", 1,4 milyar lirayla "elektrik enerjisinin üretimi, iletimi ve dağıtımı", 1,3 milyar lirayla "taşımacılık için destekleyici faaliyetler", 857 milyon lirayla "sigortacılık faaliyetleri" olarak kayıtlara geçti.

AA

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