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  4. Yabancı yatırımcının gözü Türk girişimlerinde

Yabancı yatırımcının gözü Türk girişimlerinde

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.01.2020 11:03 | Son Güncelleme

Londra merkezli Numis Securities Üst Yöneticisi Alex Ham: -“Getir'in yatırımcısının ortağı olduğu şirket (Sequoia) zaten Asya’da oldukça büyük. Türkiye’nin son derece etkileyici bir startup görünümü var.” - Girişim ekosistemine ilişkin bilgi platformu startupwatch Kurucusu Serkan Ünsal: -“2019 sonunda tamamlanmış ve 38 milyon dolar civarında olması sayesinde 2019 yatırım toplamımız ciddi oranda artmış oldu.” - BiTaksi ve Getir'in Kurucusu Nazım Salur : - “Türkiye’den bizim gibi başarılı ve kıymetli fikirlerin çıkabileceğini tüm dünyaya kanıtlamış olduk. Bu da elbette yabancı yatırımcıların Türkiye’yi odağına almasına, farklı startupları değerlendirmelerine olanak sağlayacak bir gelişme.”

LONDRA (AA) – GÖKHAN KURTARAN – Türkiye'nin teknoloji girişimi Getir’in Silikon Vadisi'nin önemli yatırımcısı Sir Michael Moritz liderliğindeki bir grup yatırımcıdan 38 milyon dolarlık yatırım almasının ardından, yabancı yatırımcıların Türk girişimlerine (startup) ilgisinin daha da artması bekleniyor.

Girişim ekosistemine ilişkin bilgi platformu Startupwatch’un verilerine göre geçen yıl Türkiye’deki girişim şirketlerine toplamda 93 milyon yatırım yapıldı.

Örneğin geçen yıl toplam 15 Türk girişim şirketi, AddVenture (Aimit BV), Hummingbird Ventures, Balderton Capital, Makers Fund, Revo Capital, Pytch Ventures, Telegraph Hill Capital, Wanda Capital, TT Ventures, Dubai Angel Investors, Middle East Venture Capitals gibi çok sayıda fondan yatırım çekmeyi başardı.

Getir’in Seri A turunun gerçekleşmesini sağlayan Londra merkezli Numis Securities Üst Yöneticisi (CEO) Alex Ham, AA muhabirinine yapıtğı değerlendirmede, “Türkiye’de zaman geçirme fırsatım oldu. Yaklaşık 12 ay kadar. Getir son derece iyi bir tüketici ürünü. Bu yüzden de yatırım aldı. Getirin yatırımcısının ortağı olduğu şirket (Sequoia) zaten Asya’da oldukça büyük. Türkiye ise son derece stratejik bir lokasyona sahip. Türkiye’nin son derece etkileyici bir start up görünümü var.” ifadelerini kullandı.

Bundan sonraki süreçte yabancıların Türkiye piyasasını daha yakından izleyeceğinin altını çizen Ham, “İki üç başarı hikayesinin ortaya çıkması yabancı yatırımcıların Türkiye’ye ilgisinin çekilmesine yetecektir. Şu anda üç Türk şirketiyle (yatırımcı bulunması) için çalışmaya devam ediyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

Startupwatch Kurucusu Serkan Ünsal ise Getir’in aldığı yatırımın tüm ekosistem için moral kaynağı olduğunu belirterek, “Özellikle yabancı yatırımcının iyi bir ürün olduğunda Türkiye’ye çekinmeden yatırım yapabildiğini görmek açısından da güzel oldu. Yatırımın 2019 yılı sonunda tamamlanmış ve 38 milyon dolar civarında olması sayesinde 2019 yatırım toplamımız ciddi oranda artmış oldu.” dedi.

Ünsal, “Bu da Doğu ve Güney Doğu Avrupa’daki yatırım rekabeti anlamında Türkiye’ye avantaj sağladı.” ifadelerini kullandı.

Konuya ilişkin BiTaksi ve Getir'in Kurucusu Nazım Salur , “Aldığımız bu yatırım yalnızca bizim için değil ülkemiz ekonomisi ve startup ekosistemi için de çok önemli. Türkiye’den bizim gibi başarılı ve kıymetli fikirlerin çıkabileceğini tüm dünyaya kanıtlamış olduk. Bu da elbette yabancı yatırımcıların Türkiye’yi odağına almasına, farklı startupları değerlendirmelerine olanak sağlayacak bir gelişme. Gelecek dönemde Türkiye’deki girişimcilerin yatırım alabilmesinin önünün bir nebze açmış olduğumuza inanıyoruz.” dedi.

-"Türkiye’nin potansiyeli büyük"

Türkiye’nin girişim (startup) pazarını cazip kılan özelikleri de sıralayan Salur, “Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında Türkiye, henüz gelişim aşamasında ve genç nüfus olarak büyük

potansiyelli bir ülke. Türkiye’nin nüfusu 82 milyon. Elbette bu ülkeden fayda sağlayacak, değer katacak fikirler çıkıyor. Ancak teknolojik girişimler başlı başına bir risk.” değerlendirmesinde bulundu. Salar sözlerine şöyle devam etti:

“Ülkemizde maalesef bu fikirlerin pek çoğu yatırımcı bulunamadığı için ya ölü doğuyor ya da kısıtlı bütçeler dolayısıyla kısa zaman içinde yok oluyor. Maalesef bu durum uluslararası arenada geride kalmamıza neden oluyor. Bu noktada Türkiye’de yabancı yatırımcılar için çok büyük fırsatlar var. Getir’in aldığı bu yatırımla, onların da dikkatini ülkemize çekmiş olmayı umut ediyoruz.”

Getir’den dün yapılan açıklamada ünlü yatırımcı Michael Moritz’in kişisel yatırım fonu Crankstart aracılığıyla şirkete 25 milyon dolar yatırım yaptığı, Moritz'in ardından Brezilya ve Türkiye'den bazı yatırımcıların şirkete 13 milyon dolarlık ek fon sağladığı kaydedilmişti. Getir, Seri A turunu toplamda 38 milyon dolarlık yatırımla tamamlamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Alex Ham, Getrir, girişim, ingiltere, Londra, start-up,

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