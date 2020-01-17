Yabancı yatırımcının gözü Türk girişimlerinde

Getir’in Seri A turunun gerçekleşmesini sağlayan Londra merkezli Numis Securities Üst Yöneticisi (CEO) Alex Ham, AA muhabirinine yapıtğı değerlendirmede, “Türkiye’de zaman geçirme fırsatım oldu. Yaklaşık 12 ay kadar. Getir son derece iyi bir tüketici ürünü. Bu yüzden de yatırım aldı. Getirin yatırımcısının ortağı olduğu şirket (Sequoia) zaten Asya’da oldukça büyük. Türkiye ise son derece stratejik bir lokasyona sahip. Türkiye’nin son derece etkileyici bir start up görünümü var.” ifadelerini kullandı.

LONDRA (AA) – GÖKHAN KURTARAN – Türkiye'nin teknoloji girişimi Getir’in Silikon Vadisi'nin önemli yatırımcısı Sir Michael Moritz liderliğindeki bir grup yatırımcıdan 38 milyon dolarlık yatırım almasının ardından, yabancı yatırımcıların Türk girişimlerine (startup) ilgisinin daha da artması bekleniyor.

Bundan sonraki süreçte yabancıların Türkiye piyasasını daha yakından izleyeceğinin altını çizen Ham, “İki üç başarı hikayesinin ortaya çıkması yabancı yatırımcıların Türkiye’ye ilgisinin çekilmesine yetecektir. Şu anda üç Türk şirketiyle (yatırımcı bulunması) için çalışmaya devam ediyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

Startupwatch Kurucusu Serkan Ünsal ise Getir’in aldığı yatırımın tüm ekosistem için moral kaynağı olduğunu belirterek, “Özellikle yabancı yatırımcının iyi bir ürün olduğunda Türkiye’ye çekinmeden yatırım yapabildiğini görmek açısından da güzel oldu. Yatırımın 2019 yılı sonunda tamamlanmış ve 38 milyon dolar civarında olması sayesinde 2019 yatırım toplamımız ciddi oranda artmış oldu.” dedi.

Ünsal, “Bu da Doğu ve Güney Doğu Avrupa’daki yatırım rekabeti anlamında Türkiye’ye avantaj sağladı.” ifadelerini kullandı.

Konuya ilişkin BiTaksi ve Getir'in Kurucusu Nazım Salur , “Aldığımız bu yatırım yalnızca bizim için değil ülkemiz ekonomisi ve startup ekosistemi için de çok önemli. Türkiye’den bizim gibi başarılı ve kıymetli fikirlerin çıkabileceğini tüm dünyaya kanıtlamış olduk. Bu da elbette yabancı yatırımcıların Türkiye’yi odağına almasına, farklı startupları değerlendirmelerine olanak sağlayacak bir gelişme. Gelecek dönemde Türkiye’deki girişimcilerin yatırım alabilmesinin önünün bir nebze açmış olduğumuza inanıyoruz.” dedi.