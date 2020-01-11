Yabancı ziyaretçiler Türkiye'de alışverişi seviyor

Perakende sektörünün turistlere yapılan satışlardaki önemli destekçilerinden Global Blue, her yıl olduğu gibi bu yıl da 2018 ve 2019 yılı KDV iade (tax free) satışlarının bir analizini yayınladı.

Dünya genelinde 53 ülkede 2 bini aşkın çalışanı ile "vergisiz alışveriş" işlemi gerçekleştirilen Global Blue, 1996’dan bu yana faaliyetini Türkiye çapında 8 bini aşkın perakende noktasında, şehir içi iade ofisleri ve sınır kapılarındaki 45 iade noktası ile sürdürüyor.

İşlem adetlerindeki yüzde 21'lik artışın sağlıklı bir büyümenin işareti olduğunu ve Türkiye'ye gelen turist sayısındaki artış ile de orantısının bulunduğunu ifade eden Şeyhun, şunları kaydetti:

"2019 yılının tax free satışlarda en büyük payını geçen sene olduğu gibi Çinliler oluşturdu. Çinli ziyaretçiler bu sene yüzde 4'lük bir büyüme ile yüzde 28 olan genel büyümesinin gerisinde kalmalarına rağmen birinci sıradaki yerlerini korudu. Suudi Arabistanlı turistler 2019 senesinde bazı politik sebepler ile ülkemize daha az gelerek yapılan alışverişte yüzde 13 küçülme göstermesine rağmen totalden aldığı yüzde 9'luk pay ile total alışveriş hacimlerinde Çinlilerin ardından halen ikinci sırada kaldı. 2019 yılının en yüksek büyümesi yüzde 86 ile Mısırlı ziyaretçilerin oldu. İranlılar ise yüzde 57 büyüme ile ikinci sırayı aldı."

- Katarlılar, 4 bin 474 TL ortalama harcama ile birinci

Şeyhun, Kuveyt ve Katarlı ziyaretçilerin harcamalarda öne çıktığına dikkati çekerek, "Kuveyt yüzde 35, Katar yüzde 30 büyüdü. Alışveriş başına düşen averaj harcamada Katar 1 numara. Katarlıları bir alışveriş başına harcamaları yüzde 11 büyüme gerçekleştirerek 4 bin 474 TL olarak gerçekleşti." dedi.