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  4. Yabancı ziyaretçiler Türkiye'de alışverişi seviyor

Yabancı ziyaretçiler Türkiye'de alışverişi seviyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.01.2020 11:12 | Son Güncelleme

2019'da KDV iade (tax free) satışlar Türkiye'de yüzde 28 büyürken, satış payında Çinliler, ortalama harcamada ise Katarlılar öne çıktı - Global Blue Türkiye Genel Müdürü Selim Şeyhun: - "2020 yılında tax free alışverişlerinin normal şartlar altında yaklaşık yüzde 20 büyümesini öngörüyoruz" - "Tax free satışlarının yüzde 84’lük kısmı İstanbul’da gerçekleşti. Diğer bölgelere de lüks markaların yatırım yapması halinde satışlarda artış olabilir ve tax free alışverişlerinin artışı o bölgedeki marka karması ile doğru orantılı"

İSTANBUL (AA) - ELİF FERHAN YEŞİLYURT - Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçilere KDV iade hizmeti veren Global Blue verilerine göre, 2019 yılında KDV iade (tax free) satışlar Türkiye'de yüzde 28 büyürken, satış payında Çinliler, ortalama harcamada ise Katarlılar önde yer aldı.

Dünya genelinde 53 ülkede 2 bini aşkın çalışanı ile "vergisiz alışveriş" işlemi gerçekleştirilen Global Blue, 1996’dan bu yana faaliyetini Türkiye çapında 8 bini aşkın perakende noktasında, şehir içi iade ofisleri ve sınır kapılarındaki 45 iade noktası ile sürdürüyor.

Perakende sektörünün turistlere yapılan satışlardaki önemli destekçilerinden Global Blue, her yıl olduğu gibi bu yıl da 2018 ve 2019 yılı KDV iade (tax free) satışlarının bir analizini yayınladı.

- Tax free satışlarda en büyük pay Çinlilerin

Türkiye'deki tax free alışverişlere ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan Global Blue Türkiye Genel Müdürü Selim Şeyhun, 2019 yılında tax free satışların Türkiye'de yüzde 28 büyüdüğünü belirterek, işlem adetlerinin yüzde 21 ve alışveriş başına düşen averaj harcamanın ise yüzde 5 büyüme gösterdiğini belirtti.

İşlem adetlerindeki yüzde 21'lik artışın sağlıklı bir büyümenin işareti olduğunu ve Türkiye'ye gelen turist sayısındaki artış ile de orantısının bulunduğunu ifade eden Şeyhun, şunları kaydetti:

"2019 yılının tax free satışlarda en büyük payını geçen sene olduğu gibi Çinliler oluşturdu. Çinli ziyaretçiler bu sene yüzde 4'lük bir büyüme ile yüzde 28 olan genel büyümesinin gerisinde kalmalarına rağmen birinci sıradaki yerlerini korudu. Suudi Arabistanlı turistler 2019 senesinde bazı politik sebepler ile ülkemize daha az gelerek yapılan alışverişte yüzde 13 küçülme göstermesine rağmen totalden aldığı yüzde 9'luk pay ile total alışveriş hacimlerinde Çinlilerin ardından halen ikinci sırada kaldı. 2019 yılının en yüksek büyümesi yüzde 86 ile Mısırlı ziyaretçilerin oldu. İranlılar ise yüzde 57 büyüme ile ikinci sırayı aldı."

- Katarlılar, 4 bin 474 TL ortalama harcama ile birinci

Şeyhun, Kuveyt ve Katarlı ziyaretçilerin harcamalarda öne çıktığına dikkati çekerek, "Kuveyt yüzde 35, Katar yüzde 30 büyüdü. Alışveriş başına düşen averaj harcamada Katar 1 numara. Katarlıları bir alışveriş başına harcamaları yüzde 11 büyüme gerçekleştirerek 4 bin 474 TL olarak gerçekleşti." dedi.

2020 yılında da tax free alışverişlerinin normal şartlar altında yaklaşık yüzde 20 büyümesini öngördüklerini aktaran Şeyhun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Perakende dünyasının Çinlilerden beklentileri çok büyük. Avrupa’da Çinliler toplamdan yüzde 45 civarı pay alırken, bu ülkemizde sadece yüzde 13'ler civarında. Bu sene hem ileri gelen lokal perakendeciler hem de kimi alışveriş merkezleri Çinlilere özel tanıtım programları ve pazarlama faaliyetlerinde bulunuyor. Çinliler özelinde kullanılan dijital ödeme platformları da ülkemizde geliştikçe harcamaları artacaktır. Çinliler, kampanya, indirim ve veya alışverişlerde ekstra hediye gibi promosyon çalışmalarına çok önem veriyorlar ve bu gibi bilgilerin kendilerine dijital platformlarda ulaştırılması önemli bir hal alıyor."

- Lüks marka yatırımları tax free satışlarını etkiliyor

Şeyhun, Türkiye'nin toplam tax free alışveriş datasında ilk 10'da Avrupa ve Amerikalıların bulunmadığına dikkati çekerek, "Avrupalı ve Amerikalılar ülkemizi ziyaret etse bile alışveriş yapmıyorlar. Sadece Almanya 9. sırada ama bunun sebebi de Almanya'da yaşayan Türklerin anavatanı ziyareti sırasında yaptığı alışverişler." diye konuştu.

Tax free satışlarının yüzde 84’lük kısmının İstanbul’da gerçekleştiğini belirten Şeyhun, diğer bölgelere de lüks markaların yatırım yapması halinde satışlarda artış olabileceğini ve tax free alışverişlerinin genel de artışının o bölgedeki marka karması ile doğru orantılı olduğunun altını çizdi.

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Anahtar Kelimeler:
Global Blue, Selim Şeyhun, yabancı ziyaretçi,

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