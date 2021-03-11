FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Yabancılar hisse senedi sattı, tahvil aldı

Yabancılar hisse senedi sattı, tahvil aldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.03.2021 17:19 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı. Yapılan açıklamada, yurt dışında yerleşik kişilerin 5 Mart haftasında, 10,1 milyon dolarlık hisse senedi sattığı belirtildi.

Yabancılar hisse senedi sattı, tahvil aldı

Yurt dışında yerleşik kişiler, 5 Mart haftasında net 10,1 milyon dolarlık hisse senedi ve 4,2 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri satarken, 49,8 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi aldı.

YABANCILAR HİSSE SENEDİ SATTI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

AA'nin haberine göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 5 Mart haftasında net 10,1 milyon dolarlık hisse senedi ve 4,2 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) satarken, 49,8 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 26 şubat itibarıyla 28 milyar 563,1 milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 28 milyar 969,9 milyon dolara yükseldi.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 10 milyar 254,2 milyon dolardan 9 milyar 853,1 milyon dolara düştü. Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 267,6 milyon dolardan 263,5 milyon dolara indi.

TAHVİL ALDILAR

Bloomberg'te yer alan habere göre yabancı yatırımcılar 5 Mart haftasında da hissede satış tarafında yer alırken, tahvil de alımlarına devam etti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre 5 Mart haftasında yabancı yatırımcılar 10,1 milyon dolarlık net hisse satışı yaptı. Buna karşılık ise tahvilde 49,8 milyon dolarlık alım gerçekleşti.

Son Dakika Haberi: Avrupa Merkez Bankası'ndan sabit faiz kararıSon Dakika Haberi: Avrupa Merkez Bankası'ndan sabit faiz kararı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Artvin'de sular çekilince yerleşim yerleri ortaya çıktı Artvin'de sular çekilince yerleşim yerleri ortaya çıktı
Gram altın için 430 TL beklentisi!Gram altın için 430 TL beklentisi!
Ceviz yetiştiriciliği için devlet desteği var mı?Ceviz yetiştiriciliği için devlet desteği var mı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
97 yıl sonra gelen haberle şaşkına döndüler: 4 milyon değerinde
97 yıl sonra gelen haberle şaşkına döndüler: 4 milyon değerinde
Flaş açıklama! '1853 yılından bu yana ilk kez oldu'
Flaş açıklama! '1853 yılından bu yana ilk kez oldu'
Emekliye 355 TL zam!
Emekliye 355 TL zam!
Flaş açıklama: Türkiye'de satılacak
Flaş açıklama: Türkiye'de satılacak
Haziranda hizmete başlıyor!
Haziranda hizmete başlıyor!
Sıfır araçlara ÖTV zammı gelecek mi?
Sıfır araçlara ÖTV zammı gelecek mi?
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı
iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı
Hakan Atilla istifa etti!
Hakan Atilla istifa etti!
2020’nin en çok tartışılan filmleri
2020’nin en çok tartışılan filmleri
22 ayar bilezik kaç TL? 6 Mart Cumartesi anlık bileziğin gram fiyatları
22 ayar bilezik kaç TL? 6 Mart Cumartesi anlık bileziğin gram fiyatları
'Altın 50 dolar daha kaybedebilir'
'Altın 50 dolar daha kaybedebilir'
Hibrit otomobil satışları arttı!
Hibrit otomobil satışları arttı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Altın fiyatları günü yükselişle kapattı! İşte 11 Mart Kapalıçarşı'da altının son fiyatı!
Altın fiyatları günü yükselişle kapattı!
Oppo ve Xiaomi iş ilanları | Oppo ve Xiaomi iş ilanlarına nereden başvuru yapılır?
Oppo ve Xiaomi iş ilanları
İzinsiz ödeme hizmeti, yetkisiz döviz alım satımı ve emlakçılıkla ilgili Bakanlık harekete geçti
Bakanlık harekete geçti! İhbar mekanizmaları kuruldu
Uzmanlar yorumladı: 'Gram altın yükselişe geçebilir' İşte gram altında 430 TL beklentisi!
Gram altın için 430 TL beklentisi!
Erik pastırma fiyatlarını geçti gram altınla yarışıyor!
Dikkat çeken fiyat: Gram altınla yarışıyor!
İşte evde bakım maaşı yatan iller | Mart ayı için evde bakım maaşı ne zaman yatacak?
Evde bakım maaşı için geri sayım

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.