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'Yabancılar ne satıyorsa alın!'

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.07.2018 09:43 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, TL varlıklarda alım tavsiye etti. Bulut, "Size tavsiyem kısa vadeli düşünmeyin ve Türkiye’ye güvenerek yabancılar ne satıyorsa alın" dedi.

'Yabancılar ne satıyorsa alın!'

Bulut, Star gazetesindeki köşe yazısında "Yabancılar ne satıyorsa alın! Sonra geri dönüp onlara daha pahalıya satacaksınız" ifadelerini kullandı.

Bulut'un "Yabancılar ne satıyorsa korkmadan alın!" başlıklı yazısında şu ifadeler öne çıktı:

"‘Yabancılar satıyor’ dediklerinde, akıllı olanların, işi bilenlerin mal topladıkları yıllar sonra ortaya çıktı. Bu yüzden size şunu söylüyorum: Türk şirketleri altın ve dolar, hatta euro bazında tarihi dip seviyelerden işlem görüyor. Hazine bonolarında ciddi getiri var. Size tavsiyem kısa vadeli düşünmeyin ve Türkiye’ye güvenerek yabancılar ne satıyorsa alın."

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Anahtar Kelimeler:
yiğit bulut TL varlık yatırım

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