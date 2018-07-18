Bulut, Star gazetesindeki köşe yazısında "Yabancılar ne satıyorsa alın! Sonra geri dönüp onlara daha pahalıya satacaksınız" ifadelerini kullandı.
Bulut'un "Yabancılar ne satıyorsa korkmadan alın!" başlıklı yazısında şu ifadeler öne çıktı:
"‘Yabancılar satıyor’ dediklerinde, akıllı olanların, işi bilenlerin mal topladıkları yıllar sonra ortaya çıktı. Bu yüzden size şunu söylüyorum: Türk şirketleri altın ve dolar, hatta euro bazında tarihi dip seviyelerden işlem görüyor. Hazine bonolarında ciddi getiri var. Size tavsiyem kısa vadeli düşünmeyin ve Türkiye’ye güvenerek yabancılar ne satıyorsa alın."
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