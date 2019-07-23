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Yabancıya konut satışından ilk yarıda 3 milyar dolar gelir

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.07.2019 12:16 | Son Güncelleme

Yılın ilk yarısında yabancılara 19 bin 952 adetlik konut satılırken, konut başına ortalama 150 bin dolar ödeyen yabancılardan 3 milyar dolarlık gelir elde edildi.

Yabancıya konut satışından ilk yarıda 3 milyar dolar gelir

Yılın ilk yarısında yabancılara 19 bin 952 adetlik konut satılırken, bu satıştan 3 milyar dolarlık gelir elde edildi.

Fuzul Grup'un yabancılara konut satış şirketi Nevita International'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve TÜİK verilerinden derleyerek hazırladığı rapora göre, 2019'un ilk yarısında yabancılara konut satışı tarihi rekor kırarak 20 bine yaklaştı.

Geçen yılın ocak-haziran döneminde 11 bin 816 olan yabancıya konut satış adedi, 2019'un aynı döneminde yüzde 68,9 artarak 19 bin 952 adede ulaştı. Haziran ayında artış ise yüzde 30,5 olarak gerçekleşti.

Yılın ilk ayrısında yabancıya satışta İstanbul 8 bin 903 konutla başı çekerken, Antalya 4 bin 93 konutla ikinci, Ankara bin 111 konutla üçüncü oldu.

YABANCILAR KONUT BAŞINA 150 BİN DOLAR ÖDEDİ

Ocak-haziran döneminde ülke uyruklarına göre yabancılara yapılan konut satış rakamları incelendiğinde birincilik koltuğunu 3 bin 337 adetle Iraklılar aldı.

Iraklıları 2 bin 202 konutla İranlılar, bin 264 konutla Ruslar, bin 94 konutla Suudiler ve 987 konutla Afganlar takip etti.

TCMB ve TÜİK verilerine göre yabancılar 2019'un ilk yarısında konut başına ortalama 150 bin dolar ödedi. İlk yarıda konut satışının 19 bin 952 olduğu düşünüldüğünde, yabancıya satıştan yılın ilk yarısında elde edilen gelir 3 milyar dolara yaklaştı.

Son dönemde ekonomi yönetimi tarafından hayata geçirilen düzenlemelerin de etkisiyle, yabancıya satışta yeni rekorun kırılması ve 50 bin bandına ulaşılması bekleniyor.

'YABANCIYA SATIŞTA CANLILIK SÜRÜYOR'

Nevita International Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal, yılın ilk yarısındaki artışın geçen yıl yaşanan yükseliş trendinin tüm canlılığıyla devam ettiğini gösterdiğini söyledi.

Yabancıların Türkiye'den aldıkları bir gayrimenkule yılın ilk 6 ayında toplam 3 milyar dolar ödediklerini ifade eden Akbal, şu ifadeleri kullandı:

"Bu rakam geçen yıl ilk 6 ayında 2 milyar dolar seviyesindeydi. Yabancılar, gayrimenkul için ocakta 493 milyon dolar, şubatta 430 milyon dolar, martta 547 milyon dolar, nisanda 421 milyon dolar, mayısta 530 milyon dolar harcadı. Haziranda da 500-600 milyon dolar arası harcama yaptıkları öngörülüyor. Baktığımızda gelirlerde de yaklaşık yüzde 50'lik bir yükseliş söz konusu. Tüm bu veriler aslında gayrimenkul sektörünün Türkiye ekonomisine katkısının da en önemli göstergesi."

Akbal, 150 bin liralık konut başına ortalama fiyatın iyileşmeler sağlandığında 200 bin dolara yaklaşacağını dile getirerek, "Ama bizim artık özellikle Körfez ülkelerinin varlıklı ailelerini ve Avrupa'yı odağımıza almamız lazım. Nevita International olarak biz Türkiye ortalamasının üzerindeyiz. Şu anda bir konutu yabancıya ortalama 180 bin dolardan satıyoruz." dedi.

KAYNAK:AA


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