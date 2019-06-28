Yabani bademler milyonlar kazandıracak

Manisa’nın Alaşehir İlçesi Çarıktekke, Serinyayla, Caberfakıllı, Işıklar ve Selce mahalleleri yakınlarındaki ormanlık alanlarda toplam 8 bin dekarda yayılış gösteren badem ağaçları, Manisa Orman İşletme Müdürlüğü tarafından rehabilite edilecek. Gıda endüstrisinden ilaç ve kozmetik endüstrisine kadar birçok kullanım alanı olan badem şimdi orman köylüsünün yüzünü güldürecek. Yapılacak çalışmayla 8 bin dekar alanda yıllık 2 bin ton ila 10 bin ton üretim hedeflenirken yörede özellikle geçim kaynağı hayvancılık olan orman köylüsünün ise 20 milyon TL gelir elde etmesi bekleniyor. ÇALIŞMALAR EKOSİSTEM KORUNARAK YAPILACAK Projenin yürütüleceği mahallelerde mahalle muhtarlarıyla birlikte alan gezisi yaparak yabani badem ağaçlarının nasıl ekonomiye kazandırılacağını anlatan İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Manisa Orman İşletme Müdürü İlker Özdemir, misyonları gereği çalışmalarının temelinde öncelikle ekosistemlerin korunması prensibinin yer aldığını söyledi.

8 bin dönümlük arazide badem ve ahlat ağaçlarıyla karşılaştıklarını söyleyen Özdemir, "Bölgemizde doğal badem ağaçlarıyla karşılaştık. 8 bin dönümlük bir arazi. Tabi yıllar öncesinde hayvan baskısı sebebiyle çalılaşmış, kötüleşmiş badem ağaçları var. Biz bu badem ağaçlarını rehabilite ederek ekonomiye kazandırma düşüncemiz var. Hem yöre halkına belli bir miktar burada ekonomik girdi sağlanacak. Bunların bakımları, budanmasıyla böyle bir kendilerine girdi sağlayacağız. Hem de bu ürünün pazarlanmasıyla ilgili çalışmamız olacak. Tabi bu sahalar atıl durumdaydı. Sadece eko sistem içerisinde kuşların böceklerin faydalandığı bir bitki türüyken biz bunu tüm insanlığa kazandırmayı planlıyoruz. İlk aşamamız bu sene 2019 yılıyla birlikte seçtiğimiz bu bölgede sahamızın ilk olarak kış ayıyla birlikte bakımlarını, dal ve meyve budamasına yönelik bakımlarını yapacağız. İnsanlara doğaya herhangi bir zarar vermeden tam tersi buradaki çeşitliliği arttırma prensibiyle çalışmaktayız. Bu çerçevede bu budadığımız ağaçların bir kısmını meyvelerinin daha verimli, daha kaliteli olmasını sağlayıp doğal meyve üretimini sağlayacağız" diye konuştu.

'20 MİLYON TL GİBİ BİR GELİR ELDE ETMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ' Orman mahallelerini geliştirmek amacıyla yola çıktıklarını söyleyen Özdemir, "Burada ana amacımız hem orman köylümüzü geliştirmek. Yaptığımız minimum basit bir rakama göre biz bu havzadan 20 milyon TL gibi bir gelir elde etmeyi düşünüyoruz. Doğal badem karaciğer ve böbrek fonksiyonlarının tedavisinde, cilt, yumuşak doku enfeksiyonlarının tedavisinde, bağırsak rahatsızlıklarında çok büyük bir rol oynamakta. Pazarı olan, değeri olan bir ürün. Neden bunu dağda yalnız bırakalım? Biz bunu ekonomiye kazandıracağız" dedi. 'MARKALAŞTIRIRIZ VE YÖRE HALKINI ZENGİNLEŞTİRİRİZ' Önümüzdeki yıl bahar aylarında ilçe mahallelerinin katılımıyla festival düzenlemeyi düşündüklerini söyleyen Özdemir, "Burada her sene bahar aylarında 'Badem Festivali' düzenleyeceğiz. 23 Nisan hem Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız olsun hem de Alaşehir ilçemizde mahallelerimizin katılımıyla 1. Badem Festivali'ni burada düzenleyebiliriz. İhracat yapan firmaları, araştırmacıların dikkatini çekebiliriz. Buraya yatırımlar gelir ve biz bu ürünümüzü ekonomiye kazandırarak yurt dışına ihraç eder hale geliriz. Markalaştırırız ve yöre halkını zenginleştiririz. Gönül rahatlığıyla da görevimizi yapmış oluruz" ifadelerini kullandı.