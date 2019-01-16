Yağmur ıspanağı vurdu, onlarca dönüm tarım arazisi sular altında

İzmir'de, son günlerde bastıran sağanaklar baskınlara neden olurken geçtiğimiz yıllara göre 1 ayda yağması beklenen yağmurun üç günde yağması barajlardaki doluluk oranını da artırdı. Öte yandan hemen hemen bütün ilçelerdeki tarım arazileri sular altında kaldı.

Menemen ilçesinde de tarım arazileri adeta bir gölü andırırken son yağışlarla birlikte Gediz Nehri de taşınca araziler sularla kaplandı. Arazilerin sular altında kalması ıspanak tarlalarına da zarar verdi. Çiftçiler, yağışlarla 30-40 bin dekar alanın sular altında kaldığı dile getirdi.

Göle dönen araziler ise havadan görüntülendi.

ÇİFTÇİLER ISPANAK FİYATLARININ ARTACAĞI GÖRÜŞÜNDE



Türkiye'de ıspanak üretiminde ilk sırada yer alan Menemen ilçesinde mahsullerinin sular altında kaldığını belirten çiftçiler, zararlarının büyük olduğunu ifade etti. İlçede çiftçilik yapan Ali Altunkaynak, ıspanak üretiminin 70'ini karşıladıklarını kaydederek "Gediz Nehri'nin taşması sonucu 30-40 bin dekar alan sular altında kaldı. Arazilerimizde 2 metre civarı sular var. Ektiğimiz ürünlerden geriye bir şey kalmadı. Ispanak çıkmıyor. Yağmurdan önce önce 2-2.5 liraydı, şimdi halde 6-7 lira. Üretim olmadığı için fiyatlar artacaktır" diye konuştu.