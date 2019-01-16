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Yağmur ıspanağı vurdu, onlarca dönüm tarım arazisi sular altında

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.01.2019 16:21 | Son Güncelleme

İzmir'in Menemen ilçesinde, etkili olan kuvvetli sağanak ve Gediz Nehri'nin taşması sonucu 30-40 bin dekar alan sular altında kalırken, ıspanaklar da tarlalarda zarar gördü. Çiftçiler, ıspanakların zarar görmesi nedeniyle ürünlerin zamlanabileceğini de söyledi.

Yağmur ıspanağı vurdu, onlarca dönüm tarım arazisi sular altında

İzmir'de, son günlerde bastıran sağanaklar baskınlara neden olurken geçtiğimiz yıllara göre 1 ayda yağması beklenen yağmurun üç günde yağması barajlardaki doluluk oranını da artırdı. Öte yandan hemen hemen bütün ilçelerdeki tarım arazileri sular altında kaldı.

Menemen ilçesinde de tarım arazileri adeta bir gölü andırırken son yağışlarla birlikte Gediz Nehri de taşınca araziler sularla kaplandı. Arazilerin sular altında kalması ıspanak tarlalarına da zarar verdi. Çiftçiler, yağışlarla 30-40 bin dekar alanın sular altında kaldığı dile getirdi.
Göle dönen araziler ise havadan görüntülendi.

ÇİFTÇİLER ISPANAK FİYATLARININ ARTACAĞI GÖRÜŞÜNDE

Türkiye'de ıspanak üretiminde ilk sırada yer alan Menemen ilçesinde mahsullerinin sular altında kaldığını belirten çiftçiler, zararlarının büyük olduğunu ifade etti. İlçede çiftçilik yapan Ali Altunkaynak, ıspanak üretiminin 70'ini karşıladıklarını kaydederek "Gediz Nehri'nin taşması sonucu 30-40 bin dekar alan sular altında kaldı. Arazilerimizde 2 metre civarı sular var. Ektiğimiz ürünlerden geriye bir şey kalmadı. Ispanak çıkmıyor. Yağmurdan önce önce 2-2.5 liraydı, şimdi halde 6-7 lira. Üretim olmadığı için fiyatlar artacaktır" diye konuştu.

'6 BİN DEKARLIK ISPANAK EKİLİ ARAZİMİZ ZARAR GÖRMÜŞ DURUMDA'

Bir diğer üretici Erdal Uray ise en son böyle bir yağışın 30 yıl önce yaşandığını ifade ederek, "Bölgede ıspanak, brokoli lahana gibi bir çok ürün yetiştiriyoruz; fakat çoğu sular altında. Fiyatların 2-3 kat artacağını tahmin ediyoruz. Çünkü üretim yok. Ürünler sular altında. Bu ürünleri kurtarma şansımız yok" dedi.
Menemen Ziraat Odası Başkanı Metin Karagöl, yağmurun tarım arazilerine zararının büyük olduğunu vurgulayarak, "İlçemiz ülkemizde ıspanak üretiminde ilk sırada yer almakta; fakat 6 bin dekarlık ıspanak ekili arazimiz zarar görmüş durumda. Ayrıca brokoli de 2.5, lahana da 500 dekar alanımız zarar gördü. Diğer tarım ürünlerinde de sular altında. 250 dekar karnabahar, 4 bin dekar buğday, 2 bin dekar yem bitkileri yağmurdan zarar gördü" şeklinde konuştu. KAYNAK:İHA

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Anahtar Kelimeler:
izmir Menemen Gediz Nehri ıspanak

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