Araç sahiplerinin en büyük endişelerden biri yakıt masrafı. Özellikle yaz aylarında araçla seyahat etmek çoğu zaman ciddi bir mali yükü de beraberinde getiriyor. Ancak araç sahiplerinin minik bazı önlemler alarak yakıt tasarrufunu sağlamları mümkün oluyor.

Yakıt tasarrufu yapmanın 7 kolay yolu ise şu şekilde yer alıyor:

ARACIN BAKIMINI ZAMANINDA YAPTIRMAK

Motor yağı, hava filtresi ve buji gibi araçta bulunan bazı parçalar yakıt tüketimini doğrudan etkilemektedir. Dolayısıyla yakıt tasarrufu yapabilmek için aracın bakımı düzenli bir şekilde yaptırılmalıdır. Öte yandan kullanılan güzergahın şartları da göz önünde bulundurulmalıdır. Engebeli yollarda hava filtresi sık sık kontrol edilerek, yakıt tasarrufu arttırabilir ve aracın daha uzun ömürlü olmasını sağlanabilir.

ARAÇ HIZINA DİKKAT ETMEK

Yakıt tasarrufu yapmanın en kolay ve pratik yollarından biri de araç hızına dikkat etmektir. Araç hızı gereğinden fazla arttığında veya azaldığında yakıt normale oranla daha hızlı bir şekilde tükenir. Bu noktada yol şartlarını da göz önünde bulundurarak ideal bir hızla araç kullanılmalıdır.