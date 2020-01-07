İSTANBUL (AA) - Yalıtım, su sayaçları ve su borularının

donmasını önlüyor.

İzocam'dan yapılan açıklamaya göre, kış aylarında hava sıcaklığının eksilere düşmesi, buzlanma ve don, açıkta olan yüzlerce su sayacının bozulmasına ve su borularının patlamasına neden oluyor.

Açıkta olduğu için patlayan su boruları konusunda önceden önlem almak ve su kayıplarını önlemek için çok basit bir yol bulunuyor. İzocam, su borularının ve sayaçların yalıtılması ile donma sonucu patlamaların önüne geçilebileceği konusunda herkesi uyarıyor. Boru çapı, dış ortam sıcaklığı ve yalıtım kalınlığı, boru ve sayaçlar üzerinde doğrudan etkili oluyor. Yalıtım kalınlığı arttıkça donmaya karşı direnç de yükseliyor ve hareketsiz suyun donma süresi uzuyor.

Kolay uygulanabilen, sayaçlara özel hazırlanmış İzocam Vana Ceketi su sayaçlarının patlamasını önlüyor. Vanalar için özel üretilen, dış yüzeyi silikonlu, iç yüzeyi 500 santigrat dereceye dayanıklı silikonsuz cam kumaşı kaplı özel yalıtım ceketi, kapalı ya da açık ortamlardaki DIN, ANSI, API standartlarında üretilmiş bütün vana ve pislik tutucuların ısı yalıtımında çözüm sunuyor ve donmayı engelliyor.