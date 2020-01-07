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  4. Yalıtım, su sayaçları ve su borularının donmasını önlüyor

Yalıtım, su sayaçları ve su borularının donmasını önlüyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.01.2020 16:32 | Son Güncelleme

İzocam, soğuk havalarda artan su sayacı ve su borusu patlamalarını önlemek için boru ve sayaçlarda yalıtım yapılmasının önemini vurgularken, tesisatlarda yapılan yalıtımın, donmaları engellemenin yanı sıra enerjide yüzde 50'ye varan oranda tasarruf sağladığını kaydetti

İSTANBUL (AA) - Yalıtım, su sayaçları ve su borularının
donmasını önlüyor.

İzocam'dan yapılan açıklamaya göre, kış aylarında hava sıcaklığının eksilere düşmesi, buzlanma ve don, açıkta olan yüzlerce su sayacının bozulmasına ve su borularının patlamasına neden oluyor.

Açıkta olduğu için patlayan su boruları konusunda önceden önlem almak ve su kayıplarını önlemek için çok basit bir yol bulunuyor. İzocam, su borularının ve sayaçların yalıtılması ile donma sonucu patlamaların önüne geçilebileceği konusunda herkesi uyarıyor. Boru çapı, dış ortam sıcaklığı ve yalıtım kalınlığı, boru ve sayaçlar üzerinde doğrudan etkili oluyor. Yalıtım kalınlığı arttıkça donmaya karşı direnç de yükseliyor ve hareketsiz suyun donma süresi uzuyor.

Kolay uygulanabilen, sayaçlara özel hazırlanmış İzocam Vana Ceketi su sayaçlarının patlamasını önlüyor. Vanalar için özel üretilen, dış yüzeyi silikonlu, iç yüzeyi 500 santigrat dereceye dayanıklı silikonsuz cam kumaşı kaplı özel yalıtım ceketi, kapalı ya da açık ortamlardaki DIN, ANSI, API standartlarında üretilmiş bütün vana ve pislik tutucuların ısı yalıtımında çözüm sunuyor ve donmayı engelliyor.

İçinde hareketsiz suyun donduğu her türlü tesisat elemanında yaşanabilecek bu soruna çözüm getirmek ise borulara yüksek kalınlıkta uygulanan cam yünü esaslı İzocam Cam Yünü Prefabrik Boru ile kolaylıkla mümkün. Kaplamasız veya alüminyum folyo kaplı, yüksek birim ağırlıkta cam yününden imal edilen İzocam Cam Yünü Prefabrik Boru, boruların terlemeye veya donmaya karşı yalıtımında çözüm sağlıyor.

İzocam Camyünü Şilte ve levhaları da benzer şekilde su sayaçlarının, vana ve depoların da yalıtımı ile donmaya karşı önlem alınmasına yardımcı oluyor.

- Tesisat yalıtımı enerjide yüzde 50'yi aşan oranda tasarruf sağlıyor

İzocam, binalardaki ısıtma ve soğutma tesisatlarının yalıtılmasının istenen sıcaklığa ve konfor şartlarına hızlı ulaşılmasını, sıcaklığın uzun süre korunmasını mümkün hale getirerek enerjide yüzde 50'yi aşan oranda tasarruf sağladığını da vurguluyor.

Tesisat yalıtımı yapılmış olan binalarda örneğin, kış aylarında yanan kalorifer kazanından binaya dağılan borulardaki sıcak su, dairelere ulaşana kadar sıcaklığını ve dolayısıyla enerjisini koruyor. Aksi durumda ise daireye ulaşana kadar borulardaki sıcaklık düşüyor, daire geç ısınıyor ve dönüş borusundaki su daha fazla soğuduğu için kazanın bunu tekrar ısıtması için daha fazla yakıt (enerji) harcaması gerekiyor. Borulardaki sıcaklığın belli bir derecenin altına düşmesi de kazanın verimliliğini düşürüyor. Borulardan geçen su sıcaklığının korunması ise ancak yalıtım sayesinde sağlanıyor.

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İzocam yalıtım

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