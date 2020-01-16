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  4. Yalova'daki termal turizm tesislerinde tatil hareketliliği erken başladı

Yalova'daki termal turizm tesislerinde tatil hareketliliği erken başladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.01.2020 11:17 | Son Güncelleme

Okullarda yarıyılın sona ermesinden birkaç gün önce çocukları için izin alarak Yalova'nın Termal ilçesine gelen tatilciler yoğunluk oluşturdu - Sağlık Bakanlığı Yalova Termal Kaplıcaları İşletme Müdür Yardımcısı Gürbüzoğlu: - "Yarıyıl tatilini sadece otel konaklaması olarak düşünmemek lazım çünkü bizim günübirlik misafirlerimiz de çok fazla. İstanbul, İzmit, Bursa ve yakın illerimizden bu doğal güzellikleri görmek, hamam ve havuzlardan yararlanmak için gelen günübirlik misafirlerimiz oluyor"

SITKI YILDIZ - Türkiye'nin termal turizm merkezlerinden Yalova'daki tesislerde sömestir tatili hareketliliği erken başladı.

Yılın her mevsiminde binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Termal ilçesindeki kaplıcalar, özellikle dini bayramlarda, sömestir tatili ve yaz mevsiminde ilgi görüyor.

Okul öncesi eğitim kurumları, ilk ve orta dereceli okullarda 2019-2020 eğitim öğretim döneminde ilk yarının sona ermesinden birkaç gün önce izin alarak tatile erken giren öğrenciler ve ailelerinden dolayı ilçede hareketlilik yaşanıyor.

Sağlık Bakanlığı Yalova Termal Kaplıcaları İşletme Müdür Yardımcısı Ümit Gürbüzoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tesisin 3 bin 600 dönüm arazi üzerine kurulduğunu söyledi.

Termal ilçesinin Doğu Roma döneminden itibaren Selçuklular ve Osmanlılar zamanında gördüğü ilginin, Cumhuriyet döneminde de devam ettiğini belirten Gürbüzoğlu, "Buradaki Kurşunlu Hamamı, Bizans döneminden kalma ama 2. Abdülhamid döneminde tekrar ihya ettirilmiş ve kullanıma açılmış bir hamam. Burası İstanbul, İzmit ve Bursa'nın ortasında, 45 dakika mesafede ormanlık alan içinde bir tesis." dedi.

Gürbüzoğlu, tesiste şu anda yüzde 95 olan sömestir rezervasyonlarının birkaç gün içinde yüzde 100'e ulaşmasını beklediklerini ifade etti.

İlçedeki tesislerin günübirlik ziyaretçilerden de ilgi gördüğüne dikkati çeken Gürbüzoğlu, şöyle konuştu:

"Yarıyıl tatilini sadece otel konaklaması olarak düşünmemek lazım çünkü bizim günübirlik misafirlerimiz de çok fazla. İstanbul, İzmit, Bursa ve yakın illerimizden bu doğal güzellikleri görmek, hamam ve havuzlardan yararlanmak için gelen günübirlik misafirlerimiz oluyor. Sömestir tatilleri ve dini bayramlarda genellikle yerli misafirlerimizin oranı yüzde 90'lara ulaşıyor ancak bu dönemlerde yabancı misafirlerimizi de ağırlıyoruz. Burası kaplıca tedavisi için de tercih edebiliyor ama ara tatil olunca bu dönemlerde herkes çocuklarıyla tatil yapmak, doğanın tadını çıkarmak istiyor."

- "Yeni nesil termal tatil keyfi"

Karaderili Şirketler Grubuna ait 2 bin 200 yatak kapasiteli termal otel Terma City'nin işletme müdürü Mustafa Hügül de yüzde 80'e yaklaşan rezervasyonların tatilde yüzde 90'lara ulaşmasını beklediklerini söyledi.

Hügül, sömestirde rezervasyonların normalden yüzde 50 fazla olduğunu belirterek, "Bu da bizi memnun ediyor. Artık termal denilince akla ileri yaş grubu misafirler gelmiyor. Biz buna 'yeni nesil termal tatil keyfi' diyoruz. Sosyal donatılar, sıpa merkezleri, açık kapalı termal havuzlarımızla hem gençlerin hem de diğer yaş grubu misafirlerimizin isteklerine cevap verebiliyoruz." dedi.

Çocuklar ve gençler için açık ve kapalı oyun alanları, havuzlar, animasyon gösterileriyle tatil programını zenginleştireceklerini dile getiren Hügül, sinema salonunda çocuklara yönelik film gösterimlerinin de olacağını kaydetti.

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Sağlık Bakanlığı Yalova Termal Kaplıcaları İşletmesi, Termal, Yalova, yarıyıl tatili,

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