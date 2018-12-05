'Yanıltıcı indirim' Tüketici Hakem Heyeti'ne takıldı

Bir mağazadan "yüzde 70 indirim" yapıldığı belirtilen ceketi alan Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, ürünün indirimli halinin 1399 lira ve gerçek fiyatının 4 bin 45 lira olduğunu öğrenince konuyu Tüketici Hakem Heyeti'ne taşıdı ve "yanıltıcı indirim" konusunda tüketici lehine bir karar çıktı.

Ağaoğlu, bir program kapsamında geldiği Bursa'da, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'da ünlü markaların ürünlerini satan bir giyim mağazasına gittiğini söyledi.

Burada "yüzde 70'e varan indirim" yazısını görünce bir ceket almak istediğini dile getiren Ağaoğlu, etikette ilk gözüne 1399 lira yazan fiyatın çarptığını ve bunun üzerinden yüzde 70 indirimi makul bulduğunu anlattı.

Kasaya ödemeye gittiğinde kendisinden 1399 lira istendiğini anlatan Ağaoğlu, şöyle konuştu:

"Meğer 1399 lira indirimli fiyatıymış. Ceketin gerçek fiyatının 4 bin 45 lira olduğu söylediler. 4 bin 45 liradan sattıkları ceketin faturasını görmek istedim göremedim, gösteremediler. Ben yine de 1399 lira üzerinden aldım ve konuyu Ataşehir Tüketici Hakem Heyetine taşıdım. 4 bin 45 liralık ceketi, 1399 liraya düşüren indirim oranının 1399 lira üzerinden uygulanmasını ve ortaya çıkacak farkın tarafıma ödenmesini talep ettim. Firma, hakem heyetine yaptığı savunmasında, cekette yüzde 65,4 indirim uyguladıklarını, 1399 lira üzerinden tekrar bir indirimin söz konusu olmayacağını belirtti. Ancak, önemli olan detay şu; bu ceketi 4 bin 45 lira üzerinden sattıklarına dair bir fatura, belge sunamadılar."