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  4. Yapay zeka ilk kez CNR İMOB Fuarı’nda kullanılacak

Yapay zeka ilk kez CNR İMOB Fuarı’nda kullanılacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.01.2020 12:20 | Son Güncelleme

CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem: -"30 milyon katılımcı ve ziyaretçiden oluşan datamızın analiz edilerek kullanıldığı “Data Yönetim Sistemi”nin ilk uygulamasını dünyanın en büyük mobilya fuarı CNR İMOB’da hayata geçiriyoruz" -"Bu yatırımımız bizi 5 kıta ve 186 ülkede 30 milyon katılımcı ve ziyaretçi datasını işleyip yönetebilen bir şirket konumuna taşıdı"

İSTANBUL(AA) - CNR Holding, doğru yatırımcıyı doğru alıcı ile buluşturmayı amaçlayan ikinci teknoloji yatırımı Data Yönetim Sistemi’ni, dünyanın yakından takip ettiği CNR İMOB Fuarı’nda hayata geçiriyor.

CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem basın buluşmasında yaptığı konuşmada, 2017’de 10 milyon dolarlık yatırımla Business Intelligence Agency - BIA (Global Pazar İstihbarat Sistemi) big data yönetim sistemini kurduklarını belirterek, “Bu yıl itibarıyla big data yönetim sistemini bir üst seviyeye taşıyoruz. Yeni uygulamamız yapay zeka destekli. Data Yönetim Sistemi adını verdiğimiz model 2 yıllık titiz bir çalışmanın ürünü. 30 milyon katılımcı ve ziyaretçiden oluşan datamızın analiz edilerek kullanıldığı “Data Yönetim Sistemi”nin ilk uygulamasını dünyanın en büyük mobilya fuarı CNR İMOB ’da hayata geçiriyoruz.

Hedefimiz 2020 yılının ikinci yarısı itibariyle dünyanın önde gelen firmalarının kullandığı bu modeli bütün fuarlarımızda uyguluyor olmak. Çalışmalarımızda son aşamaya yaklaştık. Uygulama fuar endüstrisinin en büyük ihtiyacı olan doğru satıcı ile doğru yatırımcı ve alıcıyı entegre eden nadir uygulamalar arasında yer alıyor.” dedi.

Kurulduğu günden bu yana CNR’ın Türk fuarcılık sektörünün dünya normlarına uygun olarak gelişmesine öncülük ettiğini kaydeden Erem şunları söyledi:

“Teknoloji bütün sektörleri etkisi altına almış durumda. Fuarcılık endüstrisi de bundan nasibini alıyor. Biz bunu çok önceden fark eden bir şirketiz. Teknolojiye yönelik yatırımlarımız 5 yıl öncesine dayanıyor. Bu yatırımlarımız neticesinde artık katılımcı odaklı fuarcılıktan alıcı odaklı fuarcılığa geçiyoruz. Yapay zeka destekli “Data Yönetim Sistemi”miz fuarımıza gelecek ulusal ve uluslararası alıcılara uygun katılımcıları belirleyerek onları bir araya getireceğimiz yeni bir dönemi başlatıyor."

-BIA ile yabancı alıcı sayısı 2 katına çıktı

Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarının ilk örneğini 2017 yılında Business Intelligence Agency - BIA (Global Pazar İstihbarat Sistemi) adı verilen big data yönetim sistemiyle hayata geçirdiklerini vurgulayan Erem, "Bu yatırımımız bizi 5 kıta ve 186 ülkede 30 milyon katılımcı ve ziyaretçi datasını işleyip yönetebilen bir şirket konumuna taşıdı. Bu sistem ile Türk fuarcılığında yine bir ilke imza atarak CNR’ın bir dünya markası olduğunu gösterdik. Son yıllarda düzenlediğimiz fuarlardaki yabancı alıcı sayısının neredeyse 2 katına çıkmış olması, sistemin ne kadar doğru bir yatırım olduğunu gösteriyor. Ancak henüz gidilecek çok yolumuz var. Bu nedenle yapay zeka yatırımımızı gerçekleştirerek, sektörde bir yeniliğe daha imza atıyoruz.” dedi.

-Yapay zeka ile glokal rekabet ortamı sağlanacak

BIA ile bir yandan fuarlara katılan yabancı alıcı sayısını artırırken diğer yandan doğru ürünü doğru yatırımcı kitlesi ile buluşturmayı amaçladıklarını hatırlatan Erem sözlerini şöyle tamamladı:

“Yapay zeka destekli Data Yönetim Sistemi”nde ise amacımız hem katılımcı ve ziyaretçilerimiz için fuarlarımızın verimini artırmak hem de sürdürülebilir bir iletişim sağlamak. Bu doğrultuda gelişen iletişim modellerini kullanarak, katılımcı ve ziyaretçilerimizin ticaret hacimlerini artırmalarına yönelik çözüm üretmiş oluyoruz. Hedefimiz inovasyonu kullanarak değişen dünyada global ekonominin glokal rekabet ortamını yaratmasına imkan sağlamak."

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