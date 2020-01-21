Yapı Kredi sürdürülebilirlik alanında ilk yeşil tahvil ihracını gerçekleştirdi

İSTANBUL (AA) - Yapı Kredi, yenilenebilir enerji projelerinin finansmanında kullanılacak beş yıl vadeli 50 milyon dolar tutarındaki ilk yeşil tahvil ihracını gerçekleştirdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Yapı Kredi sürdürülebilirlik anlayışı çerçevesinde toplumun sosyal ve ekonomik refahına uzun vadeli fayda sağlayacak pek çok öncü çalışmaya imza atarken, bunlara bir yenisini daha ekledi.

Geçen yıl Birleşmiş Milletler Sorumlu Bankacılık Prensipleri'ne kurucu imzacı olarak katılarak, sürdürülebilirlik alanında öncü bankalardan biri olduğunu bir kez daha teyit eden Yapı Kredi, sürdürülebilir ve yenilikçi ürün portföyünü genişletmeye devam ediyor.

Banka, bu anlayışla ihraç ettiği yeşil tahvilin gelirleri ile yenilenebilir enerji projelerine kaynak sağlayacak.

- Türkiye'nin düşük karbon ekonomisine geçişine destek

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Üst Yöneticisi (CEO) Gökhan Erün, yeşil tahvil ihracı ile sağlanan 50 milyon dolarlık kaynağı Türkiye'yi sürdürülebilirlik alanında yükseltecek projelere aktaracaklarını belirtti.