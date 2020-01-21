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  4. Yapı Kredi sürdürülebilirlik alanında ilk yeşil tahvil ihracını gerçekleştirdi

Yapı Kredi sürdürülebilirlik alanında ilk yeşil tahvil ihracını gerçekleştirdi

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.01.2020 16:24 | Son Güncelleme

Yapı Kredi Üst Yöneticisi Gökhan Erün: - "Yeşil tahvil ihracı ile sağlanan 50 milyon dolarlık kaynağı ülkemizi sürdürülebilirlik alanında yükseltecek projelere aktaracağız" - "Böylece Türkiye'nin düşük karbon ekonomisine geçişini desteklerken, Birleşmiş Milletler Erişilebilir ve Temiz Enerji Sürdürülebilir Kalkınma Amacı'na da katkı sağlıyoruz"

İSTANBUL (AA) - Yapı Kredi, yenilenebilir enerji projelerinin finansmanında kullanılacak beş yıl vadeli 50 milyon dolar tutarındaki ilk yeşil tahvil ihracını gerçekleştirdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Yapı Kredi sürdürülebilirlik anlayışı çerçevesinde toplumun sosyal ve ekonomik refahına uzun vadeli fayda sağlayacak pek çok öncü çalışmaya imza atarken, bunlara bir yenisini daha ekledi.

Geçen yıl Birleşmiş Milletler Sorumlu Bankacılık Prensipleri'ne kurucu imzacı olarak katılarak, sürdürülebilirlik alanında öncü bankalardan biri olduğunu bir kez daha teyit eden Yapı Kredi, sürdürülebilir ve yenilikçi ürün portföyünü genişletmeye devam ediyor.

Banka, bu anlayışla ihraç ettiği yeşil tahvilin gelirleri ile yenilenebilir enerji projelerine kaynak sağlayacak.

- Türkiye'nin düşük karbon ekonomisine geçişine destek

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Üst Yöneticisi (CEO) Gökhan Erün, yeşil tahvil ihracı ile sağlanan 50 milyon dolarlık kaynağı Türkiye'yi sürdürülebilirlik alanında yükseltecek projelere aktaracaklarını belirtti.

Banka olarak sürdürülebilirlik yolculuğunda küresel sorunlara çözüm bulmayı hedefleyen Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nı rehber almaya devam ettiklerini vurgulayan Erün, "Yapmış olduğumuz yeşil tahvil ihracı ile Türkiye'nin düşük karbon ekonomisine geçişini desteklerken, Birleşmiş Milletler Erişilebilir ve Temiz Enerji Sürdürülebilir Kalkınma Amacı'na da katkı sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Erün, şu bilgileri paylaştı:

"İklim değişikliği ile mücadelede bize düşen sorumluluğun bilinciyle, operasyonel ve kredilendirme faaliyetlerimizden kaynaklanan çevresel ve sosyal etkilerimizi takip ediyor, gerekli gördüğümüz noktalarda politikalarımızı güncelliyoruz. 2017 yılında imzaladığımız Global Compact Türkiye Sürdürülebilir Finansman Bildirgesi'nin her yıl güncellemesine de yine aynı amaçla katkı sağlıyoruz. Öte yandan sürdürülebilirlik alanında gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızla Financial Times Stock Exchange Group'un
(FTSE), şirketlerin çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim performansını değerlendiren FTSE4Good Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksi, Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi gibi pek çok saygın sürdürülebilirlik endeksinde de öncü bankalar arasında yer alıyoruz. Önümüzdeki dönemde de sürdürülebilirlik anlayışımızla çalışmalarımıza devam edecek, toplumumuzun, paydaşlarımızın ihtiyaçlarına doğru yanıt veren, sınırları kaldıran hizmetler sunmayı sürdüreceğiz."

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Anahtar Kelimeler:
yapı kredi, Yapı Kredi Üst Yöneticisi Gökhan Erün, yeşil tahvil ihracı,

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