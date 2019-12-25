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  3. Yapı Kredi tarihin bilinmeyen detaylarını Sanal Müze’ye taşıdı

Yapı Kredi tarihin bilinmeyen detaylarını Sanal Müze’ye taşıdı

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.12.2019 18:46 | Son Güncelleme

Yapı Kredi, kuruluşunun 75.

Yapı Kredi tarihin bilinmeyen detaylarını Sanal Müze’ye taşıdı

İstanbul, 25 Aralık (DHA) - Yapı Kredi, kuruluşunun 75. Yılında bankacılık tarihinden koleksiyonlarına kadar tarihin bilinmeyen detaylarını Sanal Müze’de dijital ortama taşıyor.
Sanal Müze’de Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’ün çok özel fotoğraflarından kişisel eşyalarına, eski İstanbul fotoğraflarından dünyanın sayılı koleksiyonları arasında gösterilen sikke koleksiyonuna kadar birçok değerli bilgi ve eser yer alıyor.
Türkiye’nin ilk gişe makinesi, bankacılıkta kullanılan ilk bilgisayar, ilk kredi kartı, ilk radyo ve TV reklamı, ilk banka sanat galerisi, ilk çocuk tiyatrosu ve çocuk sineması gibi finans ve finans dışı alanda birçok ilke imza atan Yapı Kredi, Sanal Müze ile değerli arşivinin kapılarını meraklıları için sonuna kadar açıyor.
Türkiye’nin ilk özel sermayeli bankası olarak 1944 yılında, Bahçekapı’da tek bir şube ve 1 milyon lira sermaye ile kurulan Yapı Kredi kuruluşunun 75. yılında hayata geçirdiği Sanal Müze ile arşivindeki tüm belge, bilgi ve fotoğrafları gözler önüne seriyor. Sanal Müze, Yapı Kredi’nin Türk bankacılık sektörü ile kültür-sanat hayatına kattığı döneminin çok ilerisindeki uygulamaları ve geride bıraktığı 75 yılı kesitler halinde sergiliyor.
Yapı Kredi’nin köklü tarihini yansıtan dev arşivin, yoğun çalışmalar sonucunda dijital ortama aktarılmasıyla oluşturulan Sanal Müze, ziyaretçileri tarihin bilinmeyen detaylarında küçük bir yolculuğa çıkarıyor. Sanal Müze içerisine yerleştirilen tarih çizelgesi üzerinde, Yapı Kredi’nin 75 yıllık tarihinde hayata geçirdiği, bankacılık ürün ve hizmetlerinden, kültür-sanata, mimari tasarımdan, teknolojik gelişmelere kadar sektöre öncülük eden uygulamaları görselleriyle birlikte incelenebiliyor.
Yapı Kredi Sanal Müze içerisinde ayrıca Selahattin Giz Koleksiyonu’ndan “Atatürk’lü Yıllar” adlı çok özel bir bölüm yer alıyor. Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’ün, 1919-1938 yılları arasında, Kurtuluş Savaşı sırasında ve sonrasında çekilen çok özel fotoğraflarının yanı sıra Cumhuriyet’in kuruluş yıllarında Türkiye’nin dört bir yanına gerçekleştirdiği ziyaretlere dair fotoğraflar bu bölümde yer alıyor.
“Atatürk’lü Yıllar” içerisinde Atatürk eşyaları bölümü ise ziyaretçilere çok özel bir deneyim sunuyor. Bu bölümde Atatürk’e ait ahşap baston, kehribar tespih, gramofon, madalyalar, Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’a ait gözlük çerçevesi gibi çok özel eşyalar 360 derece görüntülenebiliyor.
Sitede yer alan bir başka özel bölüm ise “Eski İstanbul” ve “Sikkeler” alt başlıklarını içeren “Yapı Kredi Koleksiyonları”. Bu bölümde tamamı Yapı Kredi Koleksiyonları’nda bulunan onlarca eski İstanbul fotoğrafı incelenebiliyor. 1950’li yıllarda oluşturulmaya başlanan “Sikkeler” bölümünde ise 55 bin parça arasından özel olarak seçilmiş 75 parça Sanal Müze’de incelenebiliyor.
Yapı Kredi Sikke Koleksiyonu hacimsel ve bilimsel açıdan dünyanın önemli koleksiyonları arasında yer alıyor. 1944

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