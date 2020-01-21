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  4. Yapı Kredi'den 50 milyon dolarlık ilk yeşil tahvil ihracı

Yapı Kredi'den 50 milyon dolarlık ilk yeşil tahvil ihracı

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.01.2020 15:53 | Son Güncelleme

Yapı Kredi, yenilenebilir enerji projelerinin finansmanında kullanılacak beş yıl vadeli 50 milyon dolar tutarındaki ilk yeşil tahvil ihracını gerçekleştirdi.

İstanbul, 21 Ocak (DHA) - Yapı Kredi, yenilenebilir enerji projelerinin finansmanında kullanılacak beş yıl vadeli 50 milyon dolar tutarındaki ilk yeşil tahvil ihracını gerçekleştirdi.
Birleşmiş Milletler Sorumlu Bankacılık Prensipleri’ne kurucu imzacı olarak 2019 yılında katılan Yapı Kredi, sürdürülebilir ve yenilikçi ürün portföyünü genişletmeye devam ediyor. Banka, bu anlayışla ihraç ettiği yeşil tahvilin gelirleri ile yenilenebilir enerji projelerine kaynak sağlayacak.
Yapı Kredi CEO’su Gökhan Erün yeşil tahvil ihracı ile sağlanan 50 milyon dolarlık kaynağı ülkemizi sürdürülebilirlik alanında yükseltecek projelere aktaracaklarını belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:
“Yapı Kredi olarak sürdürülebilirlik yolculuğumuzda küresel sorunlara çözüm bulmayı hedefleyen Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı rehber almaya devam ediyoruz.
"Yapmış olduğumuz yeşil tahvil ihracı ile Türkiye’nin düşük karbon ekonomisine geçişini desteklerken, Birleşmiş Milletler Erişilebilir ve Temiz Enerji Sürdürülebilir Kalkınma Amacına da katkı sağlıyoruz.
"İklim değişikliği ile mücadelede bize düşen sorumluluğun bilinciyle, operasyonel ve kredilendirme faaliyetlerimizden kaynaklanan çevresel ve sosyal etkilerimizi takip ediyor, gerekli gördüğümüz noktalarda politikalarımızı güncelliyoruz.
"2017 yılında imzaladığımız Global Compact Türkiye Sürdürülebilir Finansman Bildirgesi’nin her yıl güncellemesine de yine aynı amaçla katkı sağlıyoruz.
"Öte yandan sürdürülebilirlik alanında gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızla Financial Times Stock Exchange Group’un (FTSE), şirketlerin çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim performansını değerlendiren FTSE4Good Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksi, Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi gibi pek çok saygın sürdürülebilirlik endeksinde de öncü bankalar arasında yer alıyoruz.
"Önümüzdeki dönemde de sürdürülebilirlik anlayışımızla çalışmalarımıza devam edecek, toplumumuzun, paydaşlarımızın ihtiyaçlarına doğru yanıt veren, sınırları kaldıran hizmetler sunmayı sürdüreceğiz.” (Fotoğraflı)

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