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Yapıkredi, Finansbank, Denizbank çalışma saatleri | Bankalar kaçta açılıyor?

16.04.2021 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs vaka oranlarının artışıyla birlikte alınan yeni kararlarla banka çalışma saatleri tekrardan düzenlendi. Vatandaşlar kamu ve özel bankaların çalışma saatlerini merak ediyor ve bankalar kaçta açılıyor, bankalar kaçta kapanıyor gibi soruların yanıtını arıyor. Peki bankalar kaçta açılıyor? İşte Yapıkredi, Finansbank, Denizbank çalışma saatleri...

Yapıkredi, Finansbank, Denizbank çalışma saatleri | Bankalar kaçta açılıyor?

Vaka sayılarının hızlı yükselişiyle beraber alınan yeni kararlarla banka çalışma saatleri tekrardan düzenlendi. Kamu ve özel bankaların çalışma saatleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bankalar kaçta açılıyor, bankalar açık mı gibi sorular son zamanların en çok aranan soruları oldu. Peki bankalar kaçta açılıyor?

BANKALAR KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR? YAPIKREDİ, FİNANSBANK, DENİZBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Yapı Kredi Bankası müşterilerine gönderdiği yeni bilgilendirme mesajında:

"Değerli müşterilerimiz, 12 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren şubelerimiz 10.00-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecektir." denildi.

yapikredi

Denizbank tarafından müşterilere şu mesaj gönderildi:

"Değerli Müşterimiz, sizlerin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla, 12 Nisan Pazartesi itibariyla şubelerimizdeki mesai saatleri 10:00-12:30 ve 13:30-16:30 olarak değişmiştir."

Denizbank tarafından gönderilmiş olan önceki bilgilendirme mesajında şöyle denilmişti:

"Değerli Müşterimiz, 14 Ocak Perşembe itibariyla şubelerimizdeki mesai saatlerinin 09:00 - 17:00 olarak düzenlendiğini bilginize sunarız. Bankacılık işlemlerinizi öncelikli olarak MobilDeniz, Internet şubemiz, DenizKartım ve fastPay uygulamaları üzerinden veya ATM'lerimizden gerçekleştirebilirsiniz." denilmişti.

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QNB Finansbank tarafından yapılan son açıklama şu şekilde:

"Değerli müşterilerimiz, 12 Nisan 2021 tarihinden itibaren tüm şubelerimiz 10.00-12.30 ile 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet verecektir"

QNB Finansbank'ın son bilgilendirme mesajında ise şöyle denilmişti:

"Değerli Müşterimiz, Türkiye genelinde şubelerimiz 18 Ocak 2021 itibariyla hafta içi 09:00 - 12:30 ve 13:30 - 17:00 saatleri arasinda hizmet vermeye başlayacaktır" ifadeleri kullanılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
DenizBank Finansbank Yapı Kredi
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