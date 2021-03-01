Yapılandırma ilk taksit ödeme son durum 2021 : Vergi, SGK prim, KYK, MTV yapılandırma başvurusu bitti mi, başvuru tarihi nedir?

Borç yapılandırma ilk taksitinin son ödeme tarihi geldi. 1 Mart'ta kadar

yapılandırma yapan vatandaşlar borçlarını ilk taksitlerini ödedikleri halde nasıl bir durum gerçekleşecek merak konusu oldu. Yapılandırma yaparak tüm taksitlerini peşin ödeyen vatandaşlara Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca yüzde 90 ve idari para cezalarında ise yüzde 25 indirim uygulanacak. Peki yapılandırmanın kaç taksidi ödenmezse yapılandırma bozulur? Yapılandırma ödeme tarihleri ve şartları 2021: İlk taksit ödenmezse yapılandırma bozulur mu? YAPILANDIRMA BAŞVURUSU TEKRAR UZATILDI MI? 30 Aralık 2020 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete kararında 1 Şubat 2021'de sona eren yapılandırma başvuru tarihi bir ay süreyle daha uzatılmıştı. Yapılandırma başvuruları tekrar uzatılacak mı araştırması yapan vatandaşlara, daha önce bir ay uzatıldığını belirtelim. Bu işlemle birlikte hem ilk taksit ödeme süresi hem de yapılandırma başvuru süresi değişmişti. Tekrar bir yapılandırma uzatma kararı alınırsa eğer haberlerimizde yer vereceğiz. HANGİ BORÇLARIN YAPILANDIRMA SÜRESİ SONA ERDİ? Resmi Gazete'de yapılandırma kararının yayınlanmasının ardından en fazla 18 taksitte yapılandırma işlemi başlamıştı. SGK prim borçlarından vergi borçlarına ve KYK borçlarına kadar birçok alanda borçlara yapılandırma yapıldı. TESK, KOSGEB, TÜRMOB ve TOBB gibi kurumlara borcu olanların bazı borçları da yapılandırma kapsamına alınmıştı. İdari para cezaları ve trafik cezaları da dahil birçok borç yapılandırıldı. Kurumlar Vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), Gelir Vergisi, KYK borçları, Katma Değer Vergisi (KDV), , Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), tüm idari para cezaları, Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları da bir ay daha başvuru süresi uzatılan yapılandırmalar arasındaydı bu sürede sona gelindi. Yapılandırma kapsamında borcunu peşin ödemek isteyen vatandaşlara da indirim yapıldı..

30 ARALIK 2020 TARİHLİ RESMİ GAZETE KARARI 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 3 üncü Maddesi ile 4 üncü Maddesinde (Onüçüncü ve Ondördüncü Fıkraları Hariç) Yer Alan Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin, Anılan Maddelerde Belirtilen Sürelerin Bitiminden İtibaren Bir Ay Uzatılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3343) YAPILANDIRMA İLK TAKSİT SON ÖDEME TARİHİ AA'da yer alan habere göre, kanun kapsamında yapılandırılan alacakların söz konusu güne kadar peşin ödenmesi halinde, mükelleflere taksitli ödemeye göre avantaj da sağlanacak. Buna göre, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) üzerinden hesaplanan tutardan yüzde 90 indirim, idari para cezalarının aslından da yüzde 25 indirim yapılacak. Ayrıca, peşin ödemelerde yapılandırılan borçlara herhangi bir katsayı da uygulanmayacak. Kamuya yönelik vergi ve idari para cezası gibi borçlarını yeniden yapılandıranların, uygulamadan yararlanabilmesi için ilk taksit tutarlarını 1 Mart'a kadar ödemesi gerekiyor. Yapılandırılan borçların birinci taksit ödemesi ile peşin ödenmesi için tanınan süre 1 Mart Pazartesi günü (O gün dahil) dolacak.

KAÇ TAKSİT ÖDENMEZSE YAPILANDIRMA BOZULUR? Bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecek Yapılandırılan borçların taksitle ödenmek istenmesi halinde, başvuru sırasında 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birinin seçilmiş olması gerekiyordu. Bu kapsamda ilk taksit 1 Mart'a kadar, kalan taksitler de takip eden ikişer aylık dönemler halinde ödenecek. Taksitle ödeme durumunda yapılandırılmış borçlar, belirlenen katsayılar oranında artırılarak tahsil edilecek. Katsayılar, 6 taksitte, 12 ayda yapılacak ödemelerde 1,045, 9 taksitte 18 ayda yapılacak ödemelerde 1,083, 12 taksitte 24 ayda yapılacak ödemelerde 1,105, 18 taksitte 36 ayda yapılacak ödemelerde 1,150 olarak uygulanacak. Başvuru sırasında seçilen taksit sayısından daha az taksitte ödeme yapılması da mümkün olacak. Bu durumda ödenecek tutar, ilgili katsayıya göre düzeltilecek. TAKSİTLENDİRİLEN YAPILANDIRMA PEŞİN ÖDENİRSE İNDİRİM OLUR MU? Taksitle ödeme seçeneği tercih edilerek yapılandırılan borca ilişkin ilk taksitin süresinde ve tam ödenmiş olması şartıyla, kalan taksitlerin tamamının ikinci taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde, peşin ödeme avantajlarından yararlanılabilecek. Buna göre, bu tutarlara katsayı uygulanmayacak, Yİ-ÜFE tutarı üzerinden hesaplanan tutara yüzde 50 indirim, idari para cezalarının aslına yüzde 12,5 indirim yapılacak.