FİNANS

Yaprağı, meyvesinin 6 katı fiyata satılıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.07.2019 11:26 | Son Güncelleme

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yetiştirilen "Kahta" türü asmanın üzümü 5 liraya satılırken, lezzetiyle ön plana çıkan yaprağının kilogramı ise 30 liraya kadar alıcı buluyor

Yaprağı, meyvesinin 6 katı fiyata satılıyor

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde üretilen "Kahta" cinsi üzümün yaprağı, meyvesinin 6 katı fiyata alıcı buluyor.

Kadifemsi şeklinin yanı sıra lezzeti ve pişirme tekniği kendine özgü olan "Kahta" cinsi asmanın meyvesinin kilogramı 5 liraya satılırken, yaprağının 30 liraya kadar alıcı bulması, çiftçilerin yüzünü güldürüyor.

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Aşağıkayı köyünde asma yaprağı hasadı yapan çiftçileri ziyaret ederek, hasat ve verim hakkında bilgi aldı.

Pişkin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede çok eski tarihlerden beri kadim kültürün en önemli öğelerinden biri olan bağlarda üretim ve zirai faaliyetlerin çeşitlendirilerek sürdürüldüğünü söyledi.

20190702_2_37156690_45741838_Web

Tosya'da çiftçilerin üzümden daha çok yaprak üretimine yoğunlaştığına dikkati çeken Pişkin, bu ayların yaprağın toplandığı dönem olduğunu, üreticilerin hummalı bir çalışma içinde olduğunu anlattı.

Yıllar içinde yaprağın değerinin meyvesini geçtiğini vurgulayan Pişkin, şöyle devam etti:

"Tosya asma yaprağını diğer yapraklardan ayıran özelliği çoktur. Tosya yaprağının fiyatı, pazarda diğer yapraklardan 3-4 kat daha fazladır. Pazarda yaprak fiyatı 10 lira ise Tosya yaprağı 30 liradan alıcı bulur. Bunun nedeni, Kahta yaprağı yenildiğinde mayhoş, ekşimsi bir tat bırakır damakta. Az kılçıklıdır ve damarları azdır. Çok fazla bölünmüş ya da parçalanmış bir yaprak görüntüsü arz etmez. Bundan dolayı çokça sipariş alınan, üreticimiz için çok önemli bir gelir kaynağı teşkil eden bir üretim faaliyeti haline dönüşmüştür."

Bu yıl yaklaşık 4 bin ton yaprak üretimi beklediklerini dile getiren Pişkin, üzüm bağları sayesinde ilçede çiftçilerin önemli bir gelir elde ettiğini kaydetti.

Aşağıkayı köyü muhtarı Ersin Çoğalmış da köyde asma yaprağı hasadının başladığını belirterek, "Yaprakları daha toplamadan sipariş gelir. En az alan 5-10 kilogram alır. Talebe göre toplar ve göndeririz. Kahta cinsi yaprağın kemik erimesine karşı etkili olduğu söylenmekte. Bu bölgede Kara Devek ismi verilen yapraklar 10 liraya satılırken, Kahta cinsi yapraklar 25 ila 30 lira arasında satılmaktadır. Tercih edilen bir yaprak türüdür." ifadesini kullandı.

20190702_2_37156690_45741838_Web

YAPRAĞIN SALAMURASI DA 40 LİRAYA SATILIYOR

Tosya ve Köyleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İlhan Sertkale ise Tosya yaprağının özel bir yapısı bulunduğunu vurgulayarak, "Yerken insanın ağzına kılçığı takılmaz. Herkesin bu yaprağı tatmasını tavsiye ediyorum. Fiyatının fazla olması kimseyi aldatmasın. Lezzetiyle fiyatını hak ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yaprak üreticilerinden Gülden Gül de çam ağaçları arasında yetiştiği için bağlarının ve yapraklarının çok değerli olduğunu söyledi.
Talebin oldukça fazla olduğunu dile getiren Gül, "Müşterimiz hazırdır. Pazara da götürüp satarız. Yaprağımızın kilosu 30, salamurası 40 liradan satılır. İmece usulü yaprak topladıktan sonra mutlaka büyük bir tencere yaprak dolması sarıp hep birlikte yeriz." diye konuştu.

KAYNAK:AA

PARTNERÜnlü modelin iddialı kıyafetinin arkası görenleri şaşkınlığa uğrattıÜnlü modelin iddialı kıyafetinin arkası görenleri şaşkınlığa uğrattı
Mevduat sigorta limiti değişiyorMevduat sigorta limiti değişiyor
Hak-İş Genel Başkanı'ndan grev açıklamasıHak-İş Genel Başkanı'ndan grev açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
tosya Kastamonu asma üzümü

En Çok Okunan Haberler

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

Sıfır araç fiyatı teklif edildi ama satmıyor!

Sıfır araç fiyatı teklif edildi ama satmıyor!

Dev proje hizmete giriyor

Dev proje hizmete giriyor

Dolarda düşüş sürüyor! İşte son durum

Dolarda düşüş sürüyor! İşte son durum

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geldi

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geldi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Burada arazisi olan yaşadı!

Burada arazisi olan yaşadı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

Yetiştireni zengin ediyor

Yetiştireni zengin ediyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İhracatta Cumhuriyet tarihi rekoru

Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı

Mevduata sigorta limiti 100 bin liradan 150 bin liraya çıkarılıyor

Mevduat sigorta limiti değişiyor

Hak-İş Genel Başkanı'ndan grev açıklaması

Hak-İş Genel Başkanı'ndan grev açıklaması

Fiyatı dip yapan karpuz tarlada kaldı

Fiyatı 10 kuruşa kadar düştü

Düğünlerde en düşük takı maliyeti 28 bin TL

Düğünlerde en düşük takı maliyeti 28 bin TL

Memur ve emeklinin enflasyon zamları belli oluyor

Milyonlarca çalışanın gözü bu haberde! Yüzde 4 zam verilecek

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.