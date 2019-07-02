Yaprağı, meyvesinin 6 katı fiyata satılıyor

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde üretilen "Kahta" cinsi üzümün yaprağı, meyvesinin 6 katı fiyata alıcı buluyor.

Kadifemsi şeklinin yanı sıra lezzeti ve pişirme tekniği kendine özgü olan "Kahta" cinsi asmanın meyvesinin kilogramı 5 liraya satılırken, yaprağının 30 liraya kadar alıcı bulması, çiftçilerin yüzünü güldürüyor.

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Aşağıkayı köyünde asma yaprağı hasadı yapan çiftçileri ziyaret ederek, hasat ve verim hakkında bilgi aldı.

Pişkin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede çok eski tarihlerden beri kadim kültürün en önemli öğelerinden biri olan bağlarda üretim ve zirai faaliyetlerin çeşitlendirilerek sürdürüldüğünü söyledi.

Tosya'da çiftçilerin üzümden daha çok yaprak üretimine yoğunlaştığına dikkati çeken Pişkin, bu ayların yaprağın toplandığı dönem olduğunu, üreticilerin hummalı bir çalışma içinde olduğunu anlattı.

Yıllar içinde yaprağın değerinin meyvesini geçtiğini vurgulayan Pişkin, şöyle devam etti:

"Tosya asma yaprağını diğer yapraklardan ayıran özelliği çoktur. Tosya yaprağının fiyatı, pazarda diğer yapraklardan 3-4 kat daha fazladır. Pazarda yaprak fiyatı 10 lira ise Tosya yaprağı 30 liradan alıcı bulur. Bunun nedeni, Kahta yaprağı yenildiğinde mayhoş, ekşimsi bir tat bırakır damakta. Az kılçıklıdır ve damarları azdır. Çok fazla bölünmüş ya da parçalanmış bir yaprak görüntüsü arz etmez. Bundan dolayı çokça sipariş alınan, üreticimiz için çok önemli bir gelir kaynağı teşkil eden bir üretim faaliyeti haline dönüşmüştür."