Yardım etmek için başladı, ihracatçı oldu

Tekerlekli sandalye basketbol takımı oyuncularına iş sağlamak amacıyla bisiklet üretim atölyesi kuran makine yüksek mühendisi Recep Bilal Şengün, elektriklilerini de imal ettiği 15 farklı bisiklet modelinin 6 ülkeye satışını gerçekleştiriyor.

BNB Bisiklet Yönetim Kurulu Başkanı Şengün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kocaeli'de engellilerin, kurdukları basketbol kulübünde, tekerlekli sandalyeyle basketbol oynadığını söyledi.

Şengün, piyasada daha iyi 4 tekerlekli elektrikli bisikletleri araştırdıklarını ancak bunların da hoşlarına gitmediğini dile getirerek, daha sonra bu sektöre girmeye ve üretim atölyesi kurmaya karar verdiğini kaydetti.

İlk yaptıkları üretimin arazi denemesinde başarılı sonuçlar elde ettiğini anlatan Şengün, daha sonra elektrikli ve pedallı bisikletler üreterek piyasaya sunduklarını bildirdi.

"Yerli üretim, 200 kilometreye varan menzil"

Elektrikli bisiklet taksinin turistik anlamda insanların dikkatini çektiğini anlatan Şengün, şunları kaydetti:

"Kullanıcı açısından bakıldığında spor yapıyorsunuz. Menzil açısından da ne kadar pedal kullanırsanız o kadar uzun menzile ulaşabiliyorsunuz. Elektrikli bisiklet taksimiz, direkt elektrikle 40 kilometre gidilebilirken, pedal destekli 200 kilometreye kadar kullanıldığını tespit ettik. Bu da insanları bisikleti kullanmaya teşvik ediyor. Yüzde 100 yerli üretimle bunu yapıyoruz. Yurt dışından ilgi görüyoruz. Şu ana kadar İngiltere, Hollanda, Fransa, Gürcistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Almanya'ya ihracat gerçekleştirdik. Bu ülkelerden yeni siparişler de var. El işçiliği olduğu için ürünleri yetiştiremiyoruz. Yurt içinden de bireysel talepler çok fazla, kamu ve toplu alımlara öncelik tanıyoruz. Bundan 5 yıl önce bana 'Bisiklet üreteceksin, bu alanda çalışma yapacaksın' denilse güler geçerdim. Hiç aklımda olmayan bir işti."

Şengün, ürettikleri ürünün kullanılması ve memnun kalınmasının en büyük zenginlik olduğunu belirterek, bu işteki asıl amaçlarının insanlığa hizmet etmek olduğunu sözlerine ekledi.AA