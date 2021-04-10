Yargıtay, başörtüsü nedeniyle baskı gören kadının istifasını haklı buldu

Nevşehir'deki otelde temizlik görevlisi olarak çalışan kadın, işverenin kendisine başörtülü olması nedeniyle hakaret ettiğini ileri sürerek işten ayrıldı.

İşçi, işverene gönderdiği ihbarnamede başörtüsü takmasından dolayı baskı uygulandığını iddia ederek, bu nedenle iş sözleşmesini feshettiğini bildirdi.

Daha sonra işçinin açtığı davada, Nevşehir 1. Asliye Hukuk Mahkemesi kıdem tazminatı talebini reddetti.

Temyiz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi ise yerel mahkeme kararını bozdu.

Din ve inanç özgürlüğüne ilişkin Anayasa'da ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde (AİHS) yer alan hükümlere atıf yapılan kararda, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin de iş yerinde dini kıyafet ve aksesuar kullanımını AİHS'in 9. maddesi kapsamında "din ve inancını açığa vurma" hakkı çerçevesinde değerlendirdiği aktarıldı.

Kararda ayrıca, İş Kanunu'nun "eşit davranma" başlıklı 5. maddesinde iş ilişkisinde dil, ırk, cinsiyet, engellilik, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep gibi sebeplere dayalı ayrım yapılamayacağının düzenlendiğine işaret edildi.